Madagascar: Rap - North & Center les pionniers au Palais

5 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

Trente années de rap, le groupe North & Center les célébrera le 14 septembre au Palais des Sports de Mahamasina à 15 h. « Demi palais », précise un membre de l'équipe d'organisation.

À ses côtés se trouveront plus d'une douzaine de figures reconnues du hip hop tananarivien et les générations actuelles de la variété. Mr Sayda, « Il a toujours regardé nos concerts », précise Kd Taliano, membre fondateur de North & Center. Ou encore, Meizah, les rappeurs comme Buddha El Taga, Doubl'Enn, Da Hopp, Kilowatt et d'autres rappeurs seront aussi présents.

Pour ainsi dire, ce sont des chanteurs et chanteuses un peu issus des premiers pas du rap dans le paysage audiovisuel malgache. Un peu de nostalgie dans l'air. North & Center a toujours maintenu sa signature de « rappeur lover » à travers ses titres. Quelques-uns lui ont procuré un statut de groupe incontournable entre les années 90 et 2000. « Revy sa ditra », devenu d'un coup un titre populaire et a ouvert les portes du rap à un public plus varié.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ensuite, North & Center s'est quelque peu éclipsé pour laisser place aux jeunes loups. Les célébrations de ses trente années de rap rappellent aussi que ce genre musical est maintenant une culture à part entière à Madagascar. Réussissant à se dépasser et à aller au-delà du phénomène de mode.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.