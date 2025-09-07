Madagascar: Rap - North & Center les pionniers au Palais

Trente années de rap, le groupe North & Center les célébrera le 14 septembre au Palais des Sports de Mahamasina à 15 h. « Demi palais », précise un membre de l'équipe d'organisation.

À ses côtés se trouveront plus d'une douzaine de figures reconnues du hip hop tananarivien et les générations actuelles de la variété. Mr Sayda, « Il a toujours regardé nos concerts », précise Kd Taliano, membre fondateur de North & Center. Ou encore, Meizah, les rappeurs comme Buddha El Taga, Doubl'Enn, Da Hopp, Kilowatt et d'autres rappeurs seront aussi présents.

Pour ainsi dire, ce sont des chanteurs et chanteuses un peu issus des premiers pas du rap dans le paysage audiovisuel malgache. Un peu de nostalgie dans l'air. North & Center a toujours maintenu sa signature de « rappeur lover » à travers ses titres. Quelques-uns lui ont procuré un statut de groupe incontournable entre les années 90 et 2000. « Revy sa ditra », devenu d'un coup un titre populaire et a ouvert les portes du rap à un public plus varié.

Ensuite, North & Center s'est quelque peu éclipsé pour laisser place aux jeunes loups. Les célébrations de ses trente années de rap rappellent aussi que ce genre musical est maintenant une culture à part entière à Madagascar. Réussissant à se dépasser et à aller au-delà du phénomène de mode.