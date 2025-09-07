Madagascar: Portrait - Gildas Joyce Majidy : la partisane farouche de l'environnement

Elle, c'est une jeune femme qui a su tracer son avenir. Elle n'en est pas à sa finalité absolue, mais elle y est presque. Née à Antalaha, la demoiselle débarque à Diego-Suarez pour s'inscrire à l'école primaire. C'est d'ailleurs dans cette ville, riche en sites naturels, qu'elle a pu s'inspirer de son futur métier.

Elle mobilise les jeunes de sa génération à assurer la protection de l'environnement. De ce fait, armée de courage, avec ses frères et soeurs de conviction, elle a parcouru le marché de la ville du Varatraza deux jours après la Journée mondiale de l'environnement afin de mener une sensibilisation pour la lutte contre la pollution plastique. « La marche verte » en était le slogan.

2025 est une année de recrudescence pour Joyce Gildas Majidy, tout simplement parce qu'elle a trouvé sa voie. Nommée ambassadrice en environnement dans la région DIANA, elle a été sélectionnée pour participer à la « Nairobi Summer School cohort V on Climate Justice 2025, un programme d'excellence réunissant de jeunes leaders africains engagés pour la justice climatique ». Par conséquent, du 25 août au 4 septembre à Addis-Abeba, elle figure parmi les centaines de militants écologistes bénéficiant d'une formation afin de proclamer avec force la voix des communautés face aux dérèglements climatiques.

De plus, elle est membre de YALI Madagascar, commissaire régional au sein de l'association Fanilon'i Madagasikara et également fondatrice de l'ONG Futur Generation. Elle prendra part au prestigieux Africa Climate Summit (8-10 septembre 2025) à Addis Abeba, Ethiopie. Il s'agit d'un espace stratégique où l'avenir climatique du continent noir.

Effectivement, ce riche parcours lui permettra de transmettre les expériences qu'elle aura acquises dans son pays, en particulier de sa localité. Qui ne connaît pas les activités ainsi que les manifestations qu'elle a menées depuis 2024 dans un seul objectif : « la gestion de déchets pour une mise en place d'économie circulaire verte et la justice climatique ».

En outre, ces actions ne l'empêchent guère de poursuivre ses études. Au contraire, cette étudiante en Master de droit privé au Centre national de téléenseignement de Madagascar et en Management Business Administration à UNICAF a su articuler son ambition et son cursus.