Afrique: Karaté - Le Championnat d'Afrique 2026 à Madagascar

C'est désormais officiel. Madagascar accueillera les Championnats d'Afrique Cadets, Juniors et Seniors de karaté en 2026.

La nouvelle a été confirmée par une lettre du président de l'Union des Fédérations Africaines de Karaté (UFAK), Souleymane Gaye, adressée au président de la Fédération Malgache de Karaté (FMK), Emile Ratefinanahary. Réuni le 29 août 2025, le Comité exécutif de l'UFAK a validé à l'unanimité la candidature malgache, saluant « la qualité du dossier, la motivation de la Fédération et l'engagement des autorités nationales ».

En effet, l'événement se déroulera à Antananarivo du 7 au 13 septembre 2026 et bénéficiera du plein soutien technique et institutionnel de l'UFAK. Pour Emile Ratefinanahary, il s'agit d'une fierté nationale. « Pour moi, pour le staff et pour toute la grande famille du karaté malgache, la confiance accordée par la Fédération internationale est un honneur. C'est la continuité des efforts entrepris depuis 2023 : notre préparation sur tous les plans, athlètes et cadres fédéraux nous mènera à affronter une épreuve majeure en 2026», a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avant ce rendez-vous continental, Madagascar accueillera déjà un autre grand événement : le Championnat d'Afrique de la Région Est, prévu du 17 au 20 décembre 2025. À cette occasion, Souleymane Gaye et Antonio Espinós, procéderont à des entraînements et évaluations. Ce dernier, accompagné de son épouse, effectuera également une visite officielle dans la Grande île. « Nous sommes prêts. Un grand défi est lancé. La solidarité et la cohésion de toutes les structures, acteurs, passionnés et soutiens, en particulier l'appui continu de l'État, seront déterminants », a conclu le président de la FMK.