Madagascar: Stand up - Joely en mode « Miseho milay »

Suite au grand succès de « Mbola mijoro », Joely enchaîne avec « Miseho milay ». Un nouveau spectacle de 2h où il se livre sans filtre et sans artifice

A peine l'euphorie de « Mbola mijoro » estompée, Joely enchaîne avec « Miseho milay ». Son nouveau spectacle qu'il présentera à la salle traversière à Paris le 4 octobre. Avec un tel titre, se profile le jeune homme qui se dévoile encore plus. Cette personne étincelante avec cette confiance en soi qui fait de lui un « miseho milay » qu'il assume et qui en fait le carburant même de son show. Le tout se dilue dans un humour cru, subtilement bien dosé.

Sans se cacher derrière les personnages de sa page « C'est du Joely », il se livrera tel qu'il est. Alors non, il n'y aura ni Rondro ni Seheno, ni Joely kely ni aucun des personnages qu'il joue sur les réseaux sociaux. Effectivement, il tient à « séparer l'univers digital de celui de la scène. Sur scène, il se présente sans filtre, sans personnage et sans artifice. Un Joely authentique, fidèle à lui-même, tel que ses fans le suivent depuis cinq ans, et que ses proches connaissent depuis toujours. Pas de dépaysement, mais une sincérité brute ». Mais que le public se rassure, il abordera des thèmes qui touchent la grande majorité de l'humain d'aujourd'hui. Entre le féminisme et le patriarcat, en passant par la masculinité toxique, l'adultère et la positivité toxique, tout comme le rapport à la vieillesse, rien ne sera laissé au hasard. Ce spectacle sera plus engagé que les autres, pour aborder sans détour des sujets aussi sérieux mais pas dans le sens barbant de la chose.

Pour rappel, l'engouement autour de « Mbola mijoro » a touché environ 7 000 personnes à Madagascar lors des projections en salle dans plusieurs villes. De même au Canada pendant les Rencontres Nationales Malgaches, mais aussi pendant sa diffusion sur Canal + et sur YouTube. En deux temps trois mouvements, plusieurs passages sont vite devenus cultes. Si le 4 octobre sera l'unique rendez-vous en France, il portera « Miseho milay » à Madagascar. La date sera communiquée ultérieurement, mais en attendant, le public parisien prendra son mal en patience jusqu'au mois prochain.

