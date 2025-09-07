Madagascar: Waka Waka Festival - 4e édition - Les dates sont désormais affichées

Les dates du festival Waka Waka qui se tiendra dans la capitale de la Vanille ont été dévoilées par les organisateurs, il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux.

Mais la liste des participants et des artistes ne sont tout de même pas affichés. Cependant, les initiateurs ont promis un événement riche en activités, en expressions culturelles. L'assistance ne sera pas déçue. La décoration, les lumières et la sonorisation seront encore plus puissantes que l'année précédente. L'ambiance promet d'être chaude.

Créer un sentiment d'unité et d'identité tout en réunissant la population de la région SAVA et ses environs, célébrer et perpétuer l'art et le transmettre à la jeune génération, mettre à disposition un espace de découverte, d'échange, accessible au public, découvrir une dimension spécifique et créatif, sont les principaux buts de la festivité.

Sans les partenaires, les autorités locales, en l'occurrence la mairie de Sambava, cette action louable aurait été tuée dans l'oeuf.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette forme festivalière permet d'investir des lieux sans équipements, sans équipe professionnelle, une opportunité assez unique pour diffuser dans la région Sava une production culturelle de qualité.

En outre, Waka Waka Festival a une particularité. Force est de noter que hormis ces objectifs précités, cette festivité est avant tout une réjouissance qui s'intègre dans la vie d'une communauté, puisque des oeuvres humanitaires ont été effectuées dans la ville hôte. Les habitants ont été témoins de divers engagements menés par les instigateurs. Alors, on souhaite une longue vie à Waka Waka.