Afrique du Nord: Samir Obeid propose un salon commun Tunisie-Algérie-Mauritanie-Libye

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Obeid, a proposé à Alger la création d'un salon regroupant les produits de la Tunisie, de l'Algérie, de la Mauritanie et de la Libye. Selon lui, une telle initiative permettrait de contribuer à la sécurité alimentaire et de renforcer l'intégration économique régionale.

Lors d'une rencontre avec le ministre algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinab Ahmednah, Samir Obeid a insisté sur l'importance de développer les partenariats communs et de mettre en place des projets conjoints, tout en définissant une nouvelle vision pour l'avenir des relations entre les pays de la région, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion s'est tenue en marge du Salon du commerce intra-africain, organisé à Alger du 4 au 10 septembre 2025. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération entre la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie, ainsi que sur les moyens de dynamiser les échanges économiques et commerciaux afin d'augmenter le volume du commerce intrarégional.

Le président de la République, Kais Saied, s'est par ailleurs rendu jeudi à Alger pour assister à l'inauguration officielle de ce salon, à l'invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.