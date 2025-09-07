Afrique du Nord: Samir Obeid propose un salon commun Tunisie-Algérie-Mauritanie-Libye

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Obeid, a proposé à Alger la création d'un salon regroupant les produits de la Tunisie, de l'Algérie, de la Mauritanie et de la Libye. Selon lui, une telle initiative permettrait de contribuer à la sécurité alimentaire et de renforcer l'intégration économique régionale.

Lors d'une rencontre avec le ministre algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme, Zeinab Ahmednah, Samir Obeid a insisté sur l'importance de développer les partenariats communs et de mettre en place des projets conjoints, tout en définissant une nouvelle vision pour l'avenir des relations entre les pays de la région, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion s'est tenue en marge du Salon du commerce intra-africain, organisé à Alger du 4 au 10 septembre 2025. Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération entre la Tunisie, l'Algérie et la Mauritanie, ainsi que sur les moyens de dynamiser les échanges économiques et commerciaux afin d'augmenter le volume du commerce intrarégional.

Le président de la République, Kais Saied, s'est par ailleurs rendu jeudi à Alger pour assister à l'inauguration officielle de ce salon, à l'invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.