Tunisie: Lutte contre la violence dans les stades - Le ministère de la Jeunesse prend des mesures renforcées

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a présidé vendredi au siège du ministère une réunion de la commission conjointe issue de la rencontre préparatoire tenue en août dernier au ministère de l'Intérieur.

L'objectif était de discuter de mesures concrètes et de dispositions administratives et sur le terrain pour lutter contre la violence dans les stades, afin d'assurer le bon déroulement de la saison sportive 2025-2026 et de préserver la sécurité publique.

La réunion a abouti à plusieurs décisions majeures, selon le communiqué publié sur la page officielle du ministère :

· Révision du règlement disciplinaire avec renforcement des sanctions à l'encontre des clubs sportifs, pouvant aller jusqu'au retrait de points, à présenter lors du prochain bureau universitaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

· Création d'une équipe de gestion de match composée de l'arbitre, de l'observateur, du coordinateur général et d'un responsable de la sécurité, chargée de superviser l'organisation sportive, logistique et sécuritaire des rencontres.

· Présentation du statut des coordinateurs généraux aux ministères concernés.

· Appel aux présidents de clubs et aux médias à éviter les déclarations incendiaires susceptibles d'exacerber les tensions.

Le ministre a souligné la nécessité d'appliquer des sanctions strictes et des mesures dissuasives contre toute personne impliquée dans des actes de violence, afin de mettre fin à ce phénomène menaçant la sécurité des individus et des biens.

De futures réunions seront également organisées avec les fédérations de handball et de basketball pour lutter contre la violence dans les salles sportives.

La réunion s'est tenue en présence de cadres du ministère, de hauts responsables de la sécurité intérieure, ainsi que de représentants de la Fédération tunisienne de football, de la Ligue nationale professionnelle et de l'Administration nationale de l'arbitrage.