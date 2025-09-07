Tunisie: Ministère de l'équipement et de l'Habitat - Evaluation du portail des services en ligne pour une meilleure efficacité

Une réunion de travail a été consacrée à l'évaluation de l'efficacité et de la rentabilité du portail des services en ligne, qui sont au nombre de 16 services administratifs spéciaux liés notamment à l'autorisation des travaux de construction, les cahiers des charges des conditions des marchés de construction et des travaux publics. Une numérisation qui s'inscrit dans le processus de simplification des procédures administratives publiques.

La Presse -- Dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la numérisation des procédures administratives et de l'état des services en ligne au ministère de l'Equipement et de l'Habitat, une séance de travail s'est tenue, mercredi dernier, sous la présidence du ministre, Salah Zouari.

D'après un communiqué du ministère, cette réunion a été consacrée à l'évaluation de l'efficacité et de la rentabilité du portail des services en ligne, qui sont au nombre de 16 services administratifs spéciaux liés notamment à l'autorisation des travaux de construction, les cahiers des charges des conditions des marchés de construction et des travaux publics.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de la réunion, on a procédé à l'évaluation de l'efficience du rendement du service administratif dédié à l'obtention des autorisations de construction et des travaux publics, qui est destiné à la simplification des procédures au profit des acteurs qui traitent avec le département et leur épargner des déplacements supplémentaires au siège du département afin de fournir les différents documents requis pour l'obtention de ces autorisations.

Cela permettra également de contrôler les ressources humaines, matérielles et financières des entreprises disposant des autorisations requises, souligne le ministère.

Le ministre a recommandé de développer davantage ce service, mis en ligne au profit des différents acteurs depuis environ un an, et ce, afin d'éviter toute lacune et de faciliter les services rendus aux citoyens. Zouari a souligné la nécessité de mener des campagnes d'information et de sensibilisation pour que les professionnels adhèrent à ce service, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de numérisation des services administratifs, et d'assurer une plus grande transparence et efficacité lors de la réalisation des projets publics.

Lors de cette réunion, on a passé en revue l'état des lieux quant aux progrès réalisés dans cette perspective de numérisation des autres services, tout en identifiant les problématiques en suspens et les méthodes de les combler, et ce, en coordination avec les différents acteurs afin de mettre en exploitation ces services dans les plus brefs délais.

La réunion a connu, entre autres, la participation du chef de cabinet, du directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique, ainsi que d'un nombre de cadres du ministère.