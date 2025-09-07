Tunisie: Kebili - Le restaurant universitaire passe à la carte intelligente

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le directeur de la cité universitaire de Kebili, Najeh Dhaw, a annoncé que le restaurant universitaire sera équipé d'un système de contrôle d'accès par carte intelligente. Il s'agit d'un projet pilote programmé par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Office des oeuvres universitaires du Sud, pour être déployé dans certains établissements.

Ce projet, mis en place cette année au restaurant universitaire dans le cadre de la numérisation des services, permettra de se passer des tickets traditionnels et d'assurer l'accès des étudiants de manière intelligente. Le système offrira également la possibilité de réserver les repas à l'avance, ce qui aidera le personnel du restaurant à connaître le nombre d'étudiants attendus.

Selon Najeh Dhaw, le restaurant universitaire de Kebili est le deuxième établissement du sud à bénéficier de ce projet de carte intelligente, qui entrera en service en octobre prochain.

La cité universitaire de Kebili devrait accueillir plus de 500 étudiants cette année. À ce jour, 313 d'entre eux ont déjà fait une demande de logement, et plus de 200 ont déjà pu emménager dans leur chambre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est à noter que l'Institut supérieur des études technologiques de Kebili est le seul établissement universitaire de la ville. Il devrait accueillir cette année environ 700 étudiants, dont 400 nouveaux inscrits.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.