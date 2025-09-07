Tunisie: Kebili - Le restaurant universitaire passe à la carte intelligente

Le directeur de la cité universitaire de Kebili, Najeh Dhaw, a annoncé que le restaurant universitaire sera équipé d'un système de contrôle d'accès par carte intelligente. Il s'agit d'un projet pilote programmé par le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Office des oeuvres universitaires du Sud, pour être déployé dans certains établissements.

Ce projet, mis en place cette année au restaurant universitaire dans le cadre de la numérisation des services, permettra de se passer des tickets traditionnels et d'assurer l'accès des étudiants de manière intelligente. Le système offrira également la possibilité de réserver les repas à l'avance, ce qui aidera le personnel du restaurant à connaître le nombre d'étudiants attendus.

Selon Najeh Dhaw, le restaurant universitaire de Kebili est le deuxième établissement du sud à bénéficier de ce projet de carte intelligente, qui entrera en service en octobre prochain.

La cité universitaire de Kebili devrait accueillir plus de 500 étudiants cette année. À ce jour, 313 d'entre eux ont déjà fait une demande de logement, et plus de 200 ont déjà pu emménager dans leur chambre.

Il est à noter que l'Institut supérieur des études technologiques de Kebili est le seul établissement universitaire de la ville. Il devrait accueillir cette année environ 700 étudiants, dont 400 nouveaux inscrits.