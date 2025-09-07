Tunisie: Secteur pharmaceutique - le ministère de la Santé et le syndicat des pharmacies privées s'engagent à trouver des solutions urgentes

La réunion qui s'est tenue ce vendredi entre le ministère de la Santé et le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées était dédiée à la situation du secteur pharmaceutique et des services de santé liés aux médicaments. Elle a notamment permis de passer en revue les principales difficultés rencontrées par le secteur, en particulier celles des pharmacies situées dans les régions de l'intérieur du pays.

Dans un communiqué, le Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées a déclaré qu'un accord a été conclu pour une collaboration conjointe afin de trouver des solutions urgentes aux problèmes du secteur. Le ministère de la Santé s'est engagé à adopter un ensemble de mesures pour assurer la continuité de l'activité des pharmacies et garantir un accès équitable aux médicaments et aux services de santé sur l'ensemble du territoire.

Les deux parties ont également convenu d'activer la plateforme de veille pharmaceutique et de commencer concrètement à établir ses bases techniques pour sa mise en service effective.

La réunion a aussi abordé la relation actuelle entre le syndicat des pharmaciens et la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), dans l'espoir de trouver des solutions pratiques garantissant la stabilité du système de santé et les droits de toutes les parties prenantes.

Le syndicat des propriétaires de pharmacies privées a précisé que cette rencontre a été l'occasion de réagir positivement à la proposition de la doyenne des médecins concernant l'adoption du nom scientifique des médicaments pour la rédaction des ordonnances, une pratique déjà courante dans le secteur public et recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Le syndicat a confirmé qu'un accord a été trouvé pour concrétiser cette orientation et la légiférer dans le cadre réglementaire et juridique, afin de rationaliser les traitements, d'améliorer la qualité des services de santé et de renforcer l'industrie pharmaceutique locale.