Tunisie: Moez Soussi - « La Tunisie peut atteindre un taux de croissance de 4 % «

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'économiste Moez Soussi a affirmé ce vendredi 5 septembre 2025 que le taux de croissance de 3,2 % enregistré en Tunisie au cours du deuxième trimestre de l'année (en glissement annuel) est un signe positif après une longue période de stagnation.

Invité de l'émission « Eco Mag », M. Soussi a expliqué que le pays n'avait pas atteint un tel taux depuis plus de trois ans et demi. Cette croissance fait suite à une contraction notable et un choc économique survenus au premier trimestre 2025, causé par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les chèques. Les marchés ont ensuite commencé à s'adapter aux méthodes de paiement alternatives durant le deuxième trimestre.

L'expert a également souligné que si huit secteurs sur 25 avaient enregistré une croissance négative au premier trimestre, ce nombre est tombé à seulement quatre au deuxième trimestre, des secteurs principalement affectés par des facteurs externes. En revanche, plusieurs secteurs ont contribué à la croissance, notamment l'extraction minière, l'agriculture, la construction et certaines activités industrielles.

M. Soussi a insisté sur l'importance de maintenir un rythme de croissance d'environ 4 % pour les troisième et quatrième trimestres. Selon lui, cet objectif est à la fois logique et réalisable, ce qui pourrait permettre l'élaboration d'un budget plus aisé. Il a rappelé que depuis une décennie, les lois de finances tunisiennes n'ont pas réussi à atteindre les taux de croissance prévus, et que les atteindre aujourd'hui renforcerait la confiance des investisseurs dans l'économie nationale.

Il a conclu en ajoutant que la poursuite de la baisse des prix du pétrole dans le monde, combinée à l'amélioration des performances de secteurs comme le phosphate et l'agriculture, pourrait effectivement permettre à la Tunisie d'atteindre un taux de croissance de 4 % d'ici la fin de l'année 2025.

