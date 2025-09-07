Tunisie: Boule lyonnaise - Championnat d'Afrique - la Tunisie décroche deux médailles d'or

5 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La sélection tunisienne de boule lyonnaise seniors (hommes et dames) a décroché deux médailles d'or, lors du championnat d'Afrique de la discipline, qualificatif au Mondial-2026, qui se déroule du 2 au 7 septembre à l'Île Maurice.

Les médailles ont été remportées par la paire Achraf Zouari-Mourad Ayadi en double hommes et par Yosra Mhamedi et Hana Dridi au tir rapide en double.

Pour rappel, la Tunisie est représentée lors de cette compétition continentale par Yosra Mhamdi et Hana Dridi chez les seniors filles et par Achraf Zouaoui, Mourad Ayadi et Oussama Balti chez les seniors garçons.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.