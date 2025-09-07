Gabon: Le Chef de l'État reçoit un envoyé spécial du Président congolais et l'Ambassadeur du Liban au Gabon

Libreville, le 4 septembre 2025-Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Madame Aïchata Alassane Cisse Haidara, Conseiller Spécial du Président Denis Sassou Nguesso, Vice-Présidente Honoraire du Parlement panafricain et Ambassadrice de la Culture africaine.

Porteuse d'un message fraternel de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Madame Haidara a transmis la gratitude des autorités congolaises au Chef de l'État gabonais pour le soutien apporté à la candidature de M. Édouard Firmin Matoko au poste de Directeur Général de l'UNESCO. L'élection est prévue pour octobre 2025 en Ouzbékistan.

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine auprès des pays membres du Conseil exécutif de l'UNESCO, souligne à la fois l'importance stratégique de cette candidature pour l'Afrique centrale et l'excellence des relations bilatérales entre le Gabon et le Congo.

Par ailleurs, le Président de la République s'est entretenu avec Son Excellence Madame Aline Younes, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Liban près la République Gabonaise, venue faire ses adieux au terme de sept années de mission diplomatique au Gabon.

La diplomate libanaise a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations entre les deux pays et a salué la coopération exemplaire établie durant son mandat. Elle a également évoqué le potentiel de renforcement des liens bilatéraux dans des domaines stratégiques tels que les infrastructures, le commerce et le transfert d'expertise libanaise.

Madame Younes s'est dite honorée d'avoir accompagné diplomatiquement le Gabon au cours de cette période de transition historique, marquée par l'avènement de la 5e République et de nombreux projets d'infrastructures impulsés par les plus hautes autorités du pays.