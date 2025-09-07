Gabon: Le Vice-consul du Gabon à Djeddah apporte son soutien à l'Afghanistan

Dans un geste fort de solidarité diplomatique, le Vice-consul du Gabon à Djeddah, SE Ibrahim Nziengui, a exprimé, ce jeudi 4 septembre 2025 au consulat général de l'Afghanistan en Arabie Saoudite, le soutien fraternel de la République gabonaise au peuple de la République Islamique d'Afghanistan.

Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne des valeurs de coopération, de paix et de fraternité portées par la diplomatie gabonaise, notamment dans les contextes de crise ou de vulnérabilité. Le Vice-consul Nziengui a souligné, lors de cette rencontre, l'importance de la solidarité entre nations, rappelant que « la diplomatie ne se limite pas aux échanges bilatéraux, elle se construit aussi dans la compassion et le soutien mutuel entre peuples frères ».

Reçu par les représentants de la mission diplomatique afghane, le Vice-consul a exprimé la disponibilité du Gabon à renforcer les relations d'amitié avec l'Afghanistan, tout en réaffirmant le rôle essentiel du dialogue multilatéral dans la préservation de la stabilité et de la dignité humaine.

Ce geste, salué par les diplomates présents, témoigne de l'engagement du Gabon sur la scène internationale en faveur des principes de solidarité, de respect des peuples et de coopération Sud-Sud.

Il traduit également la volonté des représentations gabonaises à l'étranger d'agir concrètement en faveur d'un monde plus juste, notamment dans les périodes de tensions ou de difficultés que traversent certains pays amis.