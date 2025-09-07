Gabon: Rencontre entre le cabinet Leseizième et Gabon Management Services

Nora Kassa, Administrateur Directeur Général du cabinet Leseizième, a reçu cette semaine le représentant de Gabon Management Services, lors d'une audience axée sur un échange d'expériences et de perspectives autour de leurs domaines d'intervention respectifs.

La rencontre a permis aux deux structures de partager leurs approches respectives et de discuter d'éventuelles synergies, dans un contexte où les initiatives économiques locales cherchent à renforcer leur ancrage et leur impact.

Pour le cabinet Leseizième, ce type d'échange s'inscrit dans une volonté de s'ouvrir à un dialogue avec divers acteurs engagés dans le développement économique national, en particulier ceux évoluant dans des secteurs clés comme l'immobilier.

Présente à Libreville depuis plusieurs années, Gabon Management Services développe des activités liées à la commercialisation de biens, à la gestion locative, ainsi qu'au suivi administratif des titres fonciers.