Gabon: Rencontre entre le cabinet Leseizième et Gabon Management Services

4 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par INOE

Nora Kassa, Administrateur Directeur Général du cabinet Leseizième, a reçu cette semaine le représentant de Gabon Management Services, lors d'une audience axée sur un échange d'expériences et de perspectives autour de leurs domaines d'intervention respectifs.

La rencontre a permis aux deux structures de partager leurs approches respectives et de discuter d'éventuelles synergies, dans un contexte où les initiatives économiques locales cherchent à renforcer leur ancrage et leur impact.

Pour le cabinet Leseizième, ce type d'échange s'inscrit dans une volonté de s'ouvrir à un dialogue avec divers acteurs engagés dans le développement économique national, en particulier ceux évoluant dans des secteurs clés comme l'immobilier.

Présente à Libreville depuis plusieurs années, Gabon Management Services développe des activités liées à la commercialisation de biens, à la gestion locative, ainsi qu'au suivi administratif des titres fonciers.

