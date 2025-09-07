Gabon: L'école gabonaise - vers l'équilibre plutôt que la hiérarchie

La récente réforme visant l'harmonisation des coefficients des matières au premier cycle a suscité de nombreux débats.

Certains y voient une menace pour les matières scientifiques, pourtant jugées stratégiques pour le développement industriel du Gabon. Toutefois, cette lecture est réductrice. L'harmonisation n'est pas un recul, mais une mesure de cohérence et d'équité qui répond aux besoins d'une éducation moderne et inclusive.

D'abord, il convient de rappeler que l'école forme des citoyens complets. L'école du premier cycle ne doit pas se limiter à identifier les futurs ingénieurs ou techniciens. Sa mission première est de fournir à chaque élève une base solide dans toutes les dimensions de son développement. Les mathématiques et les sciences développent la logique et l'esprit critique ; les langues et les arts ouvrent à la communication et à la créativité ; l'éducation physique renforce la discipline et la santé. Chaque discipline a sa valeur, et toutes contribuent à la formation d'un citoyen équilibré.

Comme le souligne Howard Gardner, célèbre psychologue américain : « Chaque enfant possède des intelligences multiples ; l'éducation doit révéler ces potentiels dans des domaines variés, pas seulement académiques. »

Par ailleurs, les talents ne se révèlent pas uniquement à travers les coefficients. L'idée selon laquelle harmoniser les coefficients empêcherait d'identifier les talents est erronée. Les aptitudes réelles des élèves se mesurent à travers l'ensemble de leur parcours scolaire : évaluations continues, travaux pratiques, projets, créativité et engagement. Les coefficients sont un outil technique, mais ils ne sauraient résumer la richesse et la diversité des compétences des élèves. Même avec des coefficients harmonisés, les élèves brillants en sciences ou dans d'autres disciplines continueront de se distinguer.

Dans ce sens, Cheikh Anta Diop, éminent savant africain, rappelait :« L'éducation doit former l'esprit critique et polyvalent, capable de comprendre et de transformer le monde. »

De plus, le développement national repose sur la diversité des compétences. Réduire le développement du Gabon à la seule production d'ingénieurs serait dangereux et réducteur. Notre pays a besoin de compétences variées : enseignants, chercheurs sociaux, communicateurs, gestionnaires, créateurs, professionnels de la santé et de l'administration publique. L'équilibre entre disciplines scientifiques, culturelles, artistiques et sportives est essentiel pour former des citoyens polyvalents, innovants et responsables.

Enfin, l'harmonisation constitue un choix stratégique pour l'avenir. Elle vise à valoriser toutes les disciplines et à réduire les inégalités. Elle permet d'éviter que certaines matières soient considérées comme secondaires et assure une formation complète pour chaque élève. Dans cette même logique, il conviendrait également de réfléchir à une meilleure répartition de la masse horaire des différentes disciplines enseignées. Car l'équilibre des coefficients n'aura de véritable impact que s'il s'accompagne d'un équilibre du temps d'apprentissage, garantissant à chaque domaine l'espace pédagogique nécessaire pour s'exprimer et porter ses fruits.

En définitive, l'harmonisation des coefficients - complétée par une organisation plus équitable de la charge horaire - n'est pas un nivellement par le bas, mais un choix stratégique pour bâtir une école inclusive, moderne et équitable, au service d'un Gabon nouveau, capable de conjuguer excellence scientifique et développement humain global.

*Planificateur des systèmes éducatifs