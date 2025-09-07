Afrique Centrale: Le Chef de l'État reçoit le Président de la Commission de la CEEAC

4 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience ce jour Son Excellence Gilberto Da Piedade VERISSIMO, Président de la Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC).

Arrivé en fin de mandat à la tête de la Commission de la CEEAC, M. Verissimo est venu exprimer sa profonde gratitude au Chef de l'État pour l'appui constant et l'accompagnement dont il a bénéficié durant l'exercice de ses fonctions. Il a notamment salué l'engagement du Président de la République en faveur du renforcement de l'intégration régionale et du développement économique de l'Afrique centrale.

Cette rencontre intervient à quelques jours de la Conférence des Chefs d'État de la CEEAC, prévue le 7 septembre prochain à Malabo, en Guinée Équatoriale, au cours de laquelle la Commission actuelle passera le flambeau à une nouvelle équipe dirigeante.

Le Président de la République a, pour sa part, salué le travail accompli par M. Verissimo et réaffirmé l'engagement du Gabon à soutenir sans relâche les idéaux d'unité, de solidarité et de coopération qui fondent la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale.

