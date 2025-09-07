Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec le Représentant Résident du FMI au Gabon

Le Président de la République, Chef de l'État , Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience ce jour M. Gomez Agou, Représentant Résident du Fonds Monétaire International (FMI) au Gabon.

En fin de mission diplomatique après quatre années de service, M. Agou est venu exprimer, au nom du FMI, sa reconnaissance pour la qualité du partenariat entre le Gabon et l'institution financière. Il a salué la solidité des relations bilatérales, notamment dans des domaines clés tels que la gestion des finances publiques, la promotion de la croissance économique, la réforme des marchés publics et l'emploi des jeunes.

M. Gomez Agou a également souligné les efforts notables des autorités gabonaises en matière de développement, réaffirmant la disponibilité du FMI à accompagner le pays dans la mise en oeuvre de ses projets structurants et dans la poursuite de ses réformes économiques.