Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec le Représentant Résident du FMI au Gabon

4 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État , Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience ce jour M. Gomez Agou, Représentant Résident du Fonds Monétaire International (FMI) au Gabon.

En fin de mission diplomatique après quatre années de service, M. Agou est venu exprimer, au nom du FMI, sa reconnaissance pour la qualité du partenariat entre le Gabon et l'institution financière. Il a salué la solidité des relations bilatérales, notamment dans des domaines clés tels que la gestion des finances publiques, la promotion de la croissance économique, la réforme des marchés publics et l'emploi des jeunes.

M. Gomez Agou a également souligné les efforts notables des autorités gabonaises en matière de développement, réaffirmant la disponibilité du FMI à accompagner le pays dans la mise en oeuvre de ses projets structurants et dans la poursuite de ses réformes économiques.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.