Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 septembre 2025

revue de presse

Les routiers sénégalais capturés par le Jnim, au Mali, ont été libérés

Au Mali, les six routiers sénégalais qui avaient été capturés, jeudi 4 septembre 2025, par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) lié à al-Qaïda, ont été libérés vendredi soir. C'est l'Union des routiers du Sénégal (URS) qui l'annonce.

Les six hommes avaient été pris par le Jnim qui impose, depuis mercredi 3 septembre, un blocus sur les villes de Kayes et Nioro du Sahel, dans le sud-ouest du Mali. Une zone qui constitue un nœud commercial essentiel, pour l'approvisionnement du Mali et pour les exportations sénégalaises. (Source RFI)

Gambie : Décès présumé lié au kush sur fond de crise régionale

La police gambienne a ouvert une enquête après la mort de Dawda Ceesay, 19 ans, originaire de Manduar, décédé vendredi à l’hôpital de district de Brikama, à plus de 30 kilomètres, au sud-ouest de Banjul.

Selon les premiers éléments, son décès serait lié à la consommation de kush, une drogue synthétique extrêmement dangereuse qui ravage l’Afrique de l’Ouest. Le corps a été transféré à la morgue pour un éventuel examen post-mortem.

La Gambia Police Force a mis en garde le public, notamment les jeunes, contre la consommation de kush et d’autres substances nocives, rappelant les risques graves qu’elles posent à la santé et à la vie. (Source apanews)

Plus de 2000 jeunes attendus à Lomé pour façonner l’avenir du Togo

La capitale togolaise abrite ce samedi la deuxième édition du Youth Delivery Lab (YDL), un cadre d’échanges et de réflexion dédié à la jeunesse.

Le YDL 2025 se veut un catalyseur d’engagement civique et un partenaire stratégique de l’action publique.

La rencontre offre aux jeunes un outil pour mettre leur créativité et leur dynamisme au service du développement, mais aussi un canal pour informer l’action publique sur leurs attentes et leur vision. C’est également un espace de réseautage professionnel et de partage des bonnes pratiques. (Source togonews)

OMS : Moins de 10% des pays offrent des soins de santé mentale

Dans le cadre des mesures de prise en charge des personnes victimes de troubles de santé mentale, moins de 10% des pays dans le monde arrivent à proposer ces services. Un constat alarmant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé dans ses rapports conjoints World mental health today et Mental health atlas 2024.

Alors que ce phénomène gagne du terrain et trouble le quotidien émotionnel de plus d’un milliard de personnes, les moyens déployés pour accompagner ces personnes restent moindres devant l’urgence que représente cette maladie. L’OMS appelle les différents pays à continuer à mobiliser des fonds et mettre en place des stratégies préventives plus adaptées. (Source GabonMediaTime)

La propagande russe au Burkina : Mode de fonctionnement

Il est une réalité indéniable aujourd’hui au Sahel et même au-delà : c’est la popularité dont jouit le capitaine Ibrahim Traoré, le chef des militaires au pouvoir au Burkina Faso, en dépit de la recrudescence des attaques djihadistes dans le pays et le nombre de morts qui en résultent. Cette popularité est en grande partie due à la propagande sur place notamment celle russe.

Au centre de la propagande russe au Burkina Faso, il y a notamment "African Intiative" créée en septembre 2023, après le décès du chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine.

Décrite officiellement comme une agence de presse, "African Initiative" est une plateforme de communication étroitement liée au ministère russe de la Défense et à Africa Corps, la nouvelle structure militaire qui a succédé à Wagner. (Source Deutsche Welle)

"Cotton Queen", un film soudanais au 82e Festival international du film de Venise

Le premier long métrage de Suzannah Mirghani, une histoire sur le passage à l'âge adulte qui se déroule dans un village soudanais, est une rareté : une histoire qui se déroule au Soudan sans se concentrer sur les aspects négatifs du pays.

Le drame féministe « Cotton Queen » – l'un des rares films réalisés par des cinéastes soudanais – a été présenté en première mondiale cette semaine dans la section Semaine internationale de la critique du 82e Festival international du film de Venise, où il a été chaleureusement accueilli.

« C'est vraiment un rêve devenu réalité d'être ici », a déclaré Mirghani à l'Associated Press jeudi. (Source Africanews)

Guinée : Inauguration du premier Data Center National

La Guinée franchit une étape clé vers sa souveraineté numérique avec l’opérationnalisation du domaine national “.GN” et l’inauguration d’un Data Center National Tier III, ce 4 septembre 2025. Le domaine, désormais géré par l’Association NIC.GN, offre une identité numérique propre au pays, tandis que le nouveau data center, conforme aux normes internationales, permettra l’hébergement sécurisé des données sensibles guinéennes.

Le lancement du domaine “.GN” et du Data Center National Tier III s’inscrit dans la vision du Président Mamadi Doumbouya à travers le Programme Simandou 2040, axé sur une transformation numérique souveraine.

Cette infrastructure vise à optimiser la gestion des données publiques et privées, renforcer la sécurité des systèmes critiques, et sera exploitée selon la certification AOS, garantissant un service de haute qualité et une maintenance rigoureuse. (Source Africa 24)

Mondial 2026 : Le Nigeria relance la machine

Entré en jeu à la pause,Tolu Arokodare a eu besoin de cinq minutes pour délivrer le Nigeria face au Rwanda (1-0). Un but capital qui permet aux Super Eagles de rester dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Le calcul est simple : avec 10 points en six matchs, les Nigérians reviennent à portée de tir du Bénin (11) et gardent un match en moins que l’Afrique du Sud, solide leader du groupe C (16). Le Rwanda, lui, cale à 8 points. (Source CAF)

Madagascar/Bonne gouvernance : Le PAC continue de sensibiliser au niveau local

À travers plusieurs ateliers organisés à la fin du mois d’août, à Mahajanga, dans les régions Atsimo Andrefana et Anosy, le pôle anti-corruption, les autorités de contrôle et les collectivités locales ont été réunies autour d’un objectif commun, et ce dans le but de renforcer la redevabilité et outiller les communes pour satisfaire les besoins de la bonne gouvernance.

A la fin du mois d’août 2025, un accent a été mis pour la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance à l’échelle communale. À Mahajanga, le 27 août dernier, le Pôle anticorruption (PAC) a placé la question de la gestion de la fourrière au centre des échanges.

La présentation du « Guide pratique sur la fourrière » a permis d’apporter un cadre normatif et méthodologique aux maires, présidents de conseils communaux, forces de l’ordre et responsables municipaux. Derrière cet exercice technique se dessine une ambition plus large. Il s’agit de clarifier les responsabilités, réduire les zones d’ombre et prévenir les pratiques abusives. (Source MidiMadagasikara)

RDC/Kasaï : Suspension des activités scolaires et académiques à Mweka suite à la résurgence d'Ebola

Toutes les activités scolaires et académiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre dans les cinq sous-divisions de la province éducationnelle Kasaï 2, situées dans le territoire de Mweka, province du Kasaï.

Dans un communiqué officiel consulté par ACTUALITÉ.CD, l’administrateur du territoire de Mweka indique que cette décision fait suite à la confirmation, par le ministre national de la Santé, de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la région.

Cette mesure, décidée par le comité multisectoriel de la riposte contre Ebola, vise à renforcer la prévention et à freiner la propagation du virus. Le communiqué précise également que les marchés hebdomadaires sont suspendus, tout comme toutes les activités académiques. (Source actualité.cd)








