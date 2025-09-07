Algérie: 32 films à l'affiche de la 20e édition des Rencontres cinématographiques de Bejaïa

BEJAIA — Une trentaine de films de court et de long métrage seront à l'affiche à l'occasion de la 20e édition des rencontres cinématographiques de Bejaïa prévues du 6 au 11 septembre en cours à la cinémathèque de la ville, a-t-on appris auprès des organisateurs de l'événement.

Au total, 32 films seront projetés à la cinémathèque de Bejaïa du 6 au 11 septembre dans le cadre des rencontres cinématographiques qui célèbrent cette année leur 20e édition et à laquelle vont participer près d'une vingtaine de pays, entre autres, l'Italie, Belgique, Allemagne, Turquie, Tunisie, Palestine, Afrique de Sud, Qatar, Arabie Saoudite, les Etats-Unis d'Amérique et le Canada, a-t-on indiqué.

Plusieurs films de cinéastes algériens et étrangers seront à l'affiche à la cinémathèque de Bejaïa à l'occasion de cette édition qui se veut un espace de "partage et de dialogue", selon le programme, lequel promet un "merveilleux" voyage à travers les différentes fictions cinématographiques attendues dès l'ouverture prévue dans la soirée de samedi.

Outre les projections qui auront lieu quotidiennement à 14h, 17h et 20h du dimanche à jeudi, les organisateurs des rencontres ont prévu un programme au profit du jeune public, samedi matin, en projetant "Ttejra Ussirem" (l'arbre de l'espoir) de Tarik Sami et Saadi Djamal et " Ghariba wa Ajeeb" de Boubkeur Boukhari.

Il a été prévu également pour la 20e édition de cet évènement, organisée par l'association Project'heurts, la projection d'une sélection de courts métrages dans le cadre d'un programme carte blanche "Focus Québec (Canada)", confiée à "un collectif de talents Québécois et canadiens aux parcours variés", a-t-on souligné.

Deux ateliers seront au programme dans le cadre de "Focus Québec (CANADA)", sur "les métiers techniques du cinéma : entre créativité et rigueur" et " IA en question : plongée dans l'univers des intelligences artificielles", ajoute la même source.

Des cafés-cinés, tables rondes et des rencontres se tiendront également durant les matinées de la 20e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa, au niveau de la Casbah de Béjaïa, affirment les organisateurs.