Algérie: IATF - Le spectacle chorégraphique 'Earth' célèbre à Alger, la diversité culturelle africaine

ALGER — "Earth", un spectacle chorégraphique époustouflant, célébrant le patrimoine commun, la profondeur historique et la diversité culturelle de l'Afrique, a été présenté vendredi à Alger devant un public relativement nombreux.

Organisé à la salle Atlas (Bab El Oued) par l'Office national pour la culture et la information (ONCI) dans le cadre de son programme culturel accompagnant la 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) qu'abrite Alger du 4 au 10 septembre, le spectacle met en scène l'histoire riche en évènements et la diversité culturelle africaine.

Produit en 2025 par l'association culturelle "El Moudja" de Mostaganem, "Earth" déroule en 35 mn plusieurs tableaux chorégraphiques, appuyés par des illustrations audiovisuelles en arrière-plan, revisitant des stations phares de l'histoire de l'Algérie et mettant en valeur notamment la contribution de la civilisation égyptienne à la richesse culturelle de l'Afrique.

Servi par une quinzaine de comédiens, pour la plupart des enfants formés par la troupe, le spectacle présente des aspects de la culture africaine à travers ses manifestations culturelles spécifiques à chaque pays, avec comme fil conducteur l'Algérie, revisitée à travers des haltes importantes de son histoire profonde et ses célèbres héros depuis l'époque numide jusqu'à l'indépendance.

A travers une succession de tableaux chorégraphiques, soutenus par une bande son diffusée en off, les comédiens ont accompagné avec brio, par la grâce du mouvement et la beauté du geste, les différentes situations rendues dans le spectacle.

La mise en scène et la conception chorégraphique, oeuvre de Khaled Bourinat, ont consisté, d'une part, en un habillage des personnages selon les époques du récit et, d'autre part, un éclairage vif et feutré, "judicieusement" agencé de manière à illustrer la transition entre les différents tableaux.

La bande son, signée Abderrezak Boukraa, a participé davantage à soutenir un récit historique dense et à recréer les atmosphères et les différentes situations rendues dans le spectacle.