Algérie: Le ministre de la Culture reçoit le directeur général de l'OMPI

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a reçu, mercredi à Alger, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Daren Tang, indique jeudi un communiqué de ce ministère.

Inscrite dans le cadre de la "stratégie du ministère visant à promouvoir les droits d'auteurs et les droits voisins", cette entrevue tend également à "renforcer les partenariats internationaux", précise le communiqué.

Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'échanger les points de vue sur "les voies et les perspectives du renforcement de la coopération en vue de développer des programmes de partenariat au bénéfice des créateurs et des acteurs des secteurs culturel et artistique", note la même source.

Le responsable de l'OMPI a, par la suite, visité une exposition dédiée au costume féminin algérien, où il a pu apprécier la richesse et la diversité de ce patrimoine authentique, témoin d'une créativité profondément ancrée dans l'identité nationale.

A cette occasion, M. Ballalou a souligné le "soutien de l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux initiatives d'entrepreneuriat, d'innovation et de créativité et sa vision d'autonomiser les créateurs à travers un environnement propice à la transformation de leurs idées et de leurs inventions en projets concrets générant une valeur réelle pour le pays et la région".

De son côté, le directeur général de l'OMPI a salué "les efforts considérables déployés par l'Algérie dans la protection de la propriété intellectuelle et le développement des industries créatives", qualifiant l'expérience algérienne de "modèle à suivre aux niveaux arabe et africain".

M. Tang a également exprimé sa fierté suite à l'ouverture à Alger du nouveau siège du bureau extérieur de l'Organisation, "une plateforme stratégique pour soutenir les créateurs et les innovateurs dans la région et un pont pour la coopération régionale et internationale", a-t-il déclaré.

L'OMPI "continuera d'accompagner l'Algérie dans ses démarches pour valoriser les jeunes talents et développer des projets créatifs, ce qui renforce, bien évidemment, sa position de pôle de référence dans le domaine de la propriété intellectuelle en Afrique et dans le monde arabe", a-t-il ajouté.