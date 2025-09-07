Algérie: Le président de la République décide l'organisation d'un concours international sur la Sira du Prophète

5 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, vendredi dans un communiqué, la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'organiser un concours international sur la Sira du Prophète intitulé "Prix d'Algérie pour la Sira du Prophète Mohammed (QSSSL)".

"A l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui echarif, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs annonce la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'organiser un concours international sur la Sira du Prophète intitulé « Prix d'Algérie pour la Sira du Prophète Mohammed (QSSSL) »", lit-on dans le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.