Algérie: Le président de la République décide l'organisation d'un concours international sur la Sira du Prophète

"A l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui echarif, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs annonce la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'organiser un concours international sur la Sira du Prophète intitulé « Prix d'Algérie pour la Sira du Prophète Mohammed (QSSSL) »", lit-on dans le communiqué.