Algérie: Le président du HCI reçoit l'ambassadeur d'Iran en Algérie

4 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Mabrouk Zaid El Kheir, a reçu, jeudi, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie, M. Mohammad Reza Babaie, indique un communiqué de l'institution consultative.

A cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance de l'échange d'expertises entre scientifiques et chercheurs des deux pays et la nécessité de soutenir le dialogue intellectuel entre les institutions religieuses officielles au service de l'unité islamique, précise le communiqué.

Les deux parties ont également abordé nombre de questions d'intérêt commun et les causes justes, notamment la cause palestinienne.

L'ambassadeur iranien a salué le rôle du HCI en tant que "référence religieuse et intellectuelle de premier plan en Algérie et en Afrique du Nord", louant ses efforts fructueux dans la consécration de la pensée modérée et du juste milieu et la promotion du dialogue, selon la même source.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont souhaité davantage de progrès et de coopération fructueuse au mieux des intérêts de la nation musulmane, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.