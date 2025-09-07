Algérie: Le président du HCI reçoit l'ambassadeur d'Iran en Algérie

ALGER — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Mabrouk Zaid El Kheir, a reçu, jeudi, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran en Algérie, M. Mohammad Reza Babaie, indique un communiqué de l'institution consultative.

A cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance de l'échange d'expertises entre scientifiques et chercheurs des deux pays et la nécessité de soutenir le dialogue intellectuel entre les institutions religieuses officielles au service de l'unité islamique, précise le communiqué.

Les deux parties ont également abordé nombre de questions d'intérêt commun et les causes justes, notamment la cause palestinienne.

L'ambassadeur iranien a salué le rôle du HCI en tant que "référence religieuse et intellectuelle de premier plan en Algérie et en Afrique du Nord", louant ses efforts fructueux dans la consécration de la pensée modérée et du juste milieu et la promotion du dialogue, selon la même source.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont souhaité davantage de progrès et de coopération fructueuse au mieux des intérêts de la nation musulmane, conclut le communiqué.