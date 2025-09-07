Algérie: Mawlid Ennabaoui Echarif - Un plan sécuritaire spécial mis en place

4 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un plan sécuritaire spécial, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif pour protéger les citoyens et leurs biens, et sécuriser les différents espaces publics et réseaux routiers à travers son territoire de compétence, indique, jeudi, un communiqué de ce corps de sécurité.

Le plan repose sur "une approche de terrain basée sur le renforcement de la présence permanente des unités et l'intensification des patrouilles pour une intervention efficace en cas d'urgence", ainsi que "la multiplication des efforts visant à lutter contre la vente illégale des pétards et des produits pyrotechniques, en raison des dangers qu'ils représentent pour la santé et la sécurité publiques", précise la même source.

A cet égard, les services de la GN ont multiplié, ces dernières semaines, leurs actions de terrain sur l'ensemble des wilayas du pays, à travers "le renforcement de la vigilance, l'activation des points de contrôle", et "l'intensification des patrouilles pédestres et mobiles afin de garantir une meilleure couverture sécuritaire et limiter les différentes pratiques susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la sérénité publiques".

A cette occasion, la Gendarmerie nationale rappelle le numéro vert (1055) mis à la disposition des citoyens pour tout signalement, le site TARIKI, la page Facebook pour se renseigner sur l'état des routes, et le site de pré-plaintes et de renseignements à distance "www.ppgn.mdn.dz".

La GN appelle également les citoyens à "faire preuve du sens des responsabilités et à respecter les règles de précaution et de sécurité pour préserver leur sécurité et leur santé, conclut le communiqué.

