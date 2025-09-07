Sénégal: Gamou de Tivaouane - 256 victimes recensées dont six décès dans 190 interventions (BNSP)

5 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) déployé à Tivaouane dans le cadre de la couverture médicale et sécuritaire du Maouloud a enregistré, à ce jour, 190 interventions de toutes natures, ayant pris en charge 256 victimes dont six décès, a indiqué le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques des Sapeurs-pompiers.

"Le détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) déployé à Tivaouane dans le cadre de la couverture médicale et sécuritaire du Maouloud a enregistré ce vendredi, 5 septembre à 16h45, un total de 190 interventions de toute nature, ayant pris en charge 256 victimes, dont six décédées", a notamment indiqué vendredi à l'APS, le commandant Yatma Dièye.

Selon ce bilan provisoire, deux interventions ont concerné des incendies rapidement maîtrisés et éteints par les soldats du feu. La plupart des opérations ont porté, toutefois, sur des accidents de la circulation, au nombre de 64, provoquant 194 victimes, parmi lesquelles deux corps sans vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parallèlement à ses missions de secours d'urgence, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mené des actions de soutien logistique et sanitaire en faveur des pèlerins. Dans le cadre du ravitaillement en eau, un volume total de 810.000 litres a été distribué aux visiteurs et aux populations résidentes.

Sur le plan médical, le Groupement santé et secours médicaux de la BNSP a offert 805 consultations gratuites aux pèlerins.

La présence des Sapeurs-pompiers, dans la cité religieuse de Tivaouane, qui accueille chaque année des milliers de fidèles pour la célébration du Maouloud, s'inscrit dans la tradition de mobilisation nationale visant à assurer à la fois la sécurité des rassemblements et l'assistance sanitaire aux populations.

"Nous poursuivons nos opérations avec vigilance et disponibilité, afin d'accompagner les pèlerins dans les meilleures conditions de sécurité et de santé", a dit le commandant Yatma Dièye.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.