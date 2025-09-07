Sénégal: Gamou de Tivaouane - 256 victimes recensées dont six décès dans 190 interventions (BNSP)

Tivaouane — Le détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP) déployé à Tivaouane dans le cadre de la couverture médicale et sécuritaire du Maouloud a enregistré, à ce jour, 190 interventions de toutes natures, ayant pris en charge 256 victimes dont six décès, a indiqué le commandant Yatma Dièye, chef de la Division information et relations publiques des Sapeurs-pompiers.

Selon ce bilan provisoire, deux interventions ont concerné des incendies rapidement maîtrisés et éteints par les soldats du feu. La plupart des opérations ont porté, toutefois, sur des accidents de la circulation, au nombre de 64, provoquant 194 victimes, parmi lesquelles deux corps sans vie.

Parallèlement à ses missions de secours d'urgence, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a mené des actions de soutien logistique et sanitaire en faveur des pèlerins. Dans le cadre du ravitaillement en eau, un volume total de 810.000 litres a été distribué aux visiteurs et aux populations résidentes.

Sur le plan médical, le Groupement santé et secours médicaux de la BNSP a offert 805 consultations gratuites aux pèlerins.

La présence des Sapeurs-pompiers, dans la cité religieuse de Tivaouane, qui accueille chaque année des milliers de fidèles pour la célébration du Maouloud, s'inscrit dans la tradition de mobilisation nationale visant à assurer à la fois la sécurité des rassemblements et l'assistance sanitaire aux populations.

"Nous poursuivons nos opérations avec vigilance et disponibilité, afin d'accompagner les pèlerins dans les meilleures conditions de sécurité et de santé", a dit le commandant Yatma Dièye.