Sénégal: Tivaouane - un comité scientifique mis en place pour compiler et vulgariser les écrits d'El Hadj Malick Sy

Tivaouane — Le khalife des Tidianes a mis en place un comité scientifique pour compiler et vulgariser les écrits d'El Hadj Malick Sy, dans le cadre d'un projet intitulé "Diwaan", a appris l'APS du comité scientifique de la Zawiyya tidiane.

"Le khalife a mis en place un comité de hauts scientifiques de la +khadra+ : Docteur Bachir Ngom, Docteur Mactar Kébé et bien d'autres scientifiques, pour travailler à compiler totalement les écrits d'El Hadj Malick Sy, de manière chronologique [et] thématique [en tenant compte du] contexte de production de chacun des documents et enfin à [les] faire éditer, en respectant les normes internationales d'édition", a indiqué le professeur Mbaye Thiam, président du comité scientifique de la Zawiyya tidiane de Tivaouane.

Il s'entretenait avec l'APS, en marge d'une exposition littéraire des oeuvres d'El Hadj Malick Sy, dans le cadre du Gamou de Tivaouane, célébré jeudi.

La pensée de l'initiateur du Gamou de Tivaouane, axée essentiellement sur la charia et la "tariqa" (confrérie), est condensée dans deux principaux ouvrages, "Kifayat" et "Ifham". Il y décrit des actions et des réalisations servant de repères dans les domaines de l'enseignement et de l'éducation morale et spirituelle.

D'autres écrits plus célèbres ont été également présentés au public. Parmi ceux-là, il y a : "Tayssir" (Wassilatul muna), "Khilâçou zahab", "Kifayatour raghibine", "Khutbatou nikah", "Abada Buruq", "Fâkihatout toullâb", tous en langue arabe.

Le projet de compilation de la production littéraire du guide religieux, est intitulé "Diwaan"d'El Hadj Malick Sy.

"Nous avons voulu sauter sur l'occasion en tant que cellule de réflexion et d'animation scientifique de cette année (pour) interroger les écrits d'El Hadj Malick, contribuer très modestement à leur valorisation", a justifié le professeur d'histoire.

Il explique que "ce Diwaan" a été édité du vivant de Maodo en Tunisie, mais ne donnait pas satisfaction, du point de vue du contenu et de la qualité de l'édition.

Un comité scientifique travaille à vulgariser ces écrits, tels qu'édités aujourd'hui, renseigne l'universitaire.

"Le travail est immense du point de vue du contenu", commente M. Thiam, qui souligne qu'il s'agit de "faire en sorte que tout talibé tidiane, tout musulman, tout chercheur scientifique qui s'intéresse à l'Islam puisse accéder à ces contenus et les exploiter".

Selon lui, des intellectuels comme Bachir Ngom et Abdou Aziz Kébé continuent à travailler sur ce projet, dont l'initiative vient du khalife général des Tidianes, qui a posé un jalon important, qui "ouvre la voie à des hypothèses de recherche et de réflexion".

"C'est pourquoi nous participons à la systématisation de cette approche de l'oeuvre immense du guide éclairé", a ajouté le professeur Mbaye Thiam.