Afrique: Le Maroc, première nation africaine à se qualifier pour le Mondial 2026

Rabat — L'équipe nationale de football s'est qualifiée pour sa septième Coupe du monde, après sa large victoire sur le Niger, 5-0, vendredi, dans son nouveau stade du Complexe sportif Prince Moulay Abdallah, à Rabat.

A trois journées de la fin des éliminatoires, le Maroc est la première équipe africaine à se qualifier au Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin au 19 juillet).

Dès l'ouverture des portes à 16 heures, des milliers de supporters avaient afflué vers le stade.

À une heure du coup d'envoi, l'enceinte du Complexe sportif Prince Moulay Abdallah flambant neuf était déjà archi-comble avec ses 75 000 places.

Les supporters des Lions de l'Atlas, drapés dans les couleurs nationales, étaient à fond derrière leurs champions.

Fanfares, chants, sifflets et tambours étaient également au rendez-vous, dans une ferveur populaire qui a transformé en véritable fête nationale cette première rencontre dans ce bijou architectural construit en seulement deux ans (2023-2025).

À 15 minutes du début du match, une vidéo retraçant le parcours historique des Lions de l'Atlas, demi-finalistes de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a été projetée sur les écrans géants du stade, faisant monter d'un cran l'ambiance dans les gradins d'un stade alliant innovation et modernité.

Au moment de l'interprétation de l'hymne national, repris en choeur par tout le stade, un gigantesque tifo représentant un Lion habillé d'un jellaba rouge (vêtement traditionnel au Maghreb) et brandissant le trophée de la Coupe du monde a été déployé dans le Kop (tribunes des ultras).

A d'autres endroits du stade, des banderoles ont été déployés à travers les gradins avec différents messages inscrits en lettres blanches. "This time the trophy is our dream", pouvait-on lire sur l'une d'elle.

Un spectacle parfaitement bien exécuté dans une infrastructure sportive qui n'a pas fini de dévoiler tout son charme.

Soirée tranquille pour les Lions de l'Atlas

Sur la pelouse, les Lions de l'Atlas ont passé une soirée assez tranquille pour ce match inaugural de leur nouveau stade.

Devant un public survolté, chaque action de l'équipe a été ovationnée.

Déjà dominateur dès les premières minutes, le Maroc va définitivement prendre le contrôle du match après l'expulsion à la 26e mn d'un joueur nigérien pour cumul de carton, l'un des meilleurs de ce début de match, mais il avait pris un carton jaune à la 14e mn.

En supériorité numérique, les hommes de Walid Regragui vont concrétiser leur domination au grand bonheur du public.

Le joueur du PSV (Pays-Bas) Ismael Saibari va ouvrir le score à la 29e mn, le milieu de terrain de 24 ans devenant par la même occasion le premier buteur dans ce nouveau stade.

Dopé par un public ultra brouillant, Saibari va profiter d'une subtile passe d'Achraf Hakimi pour s'offrir le doublé, à la 38e mn.

En seconde période, le but du break est signé Ayoub Al Kaabi à la 51e mn. Hamza Igamane (69e mn) et Azzedine Ounahi (85e) ont ensuite scellé la 7e qualification de leur pays au Mondial dont la troisième de suite (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 et 2026).

Avec cette victoire et cette qualification, dans un écrin à la hauteur des ambitions du pays, le Maroc confirme son statut de grande nation du football africain.

Au coup de sifflet final, les milliers de supporters marocains, satisfaits de la prestation de leur équipe, ont quitté l'enceinte sportif en chantant, satisfaits et enthousiastes pour la suite.

Ils estiment pour la plupart que la prestation et le large succès de leur équipe est de bon augure pour la prochaine compétition de la Coupe d'Afrique des nations à domicile, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.