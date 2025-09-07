Sénégal: Fleuve Sénégal - La cote d'alerte toujours dépassée à Matam (DGPRE)

5 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le niveau du plan d'eau du fleuve Sénégal est en baisse de deux centimètres à la station hydrométrique de Matam (nord) où la cote d'alerte de huit mètres est dépassée de 17 centimètres, a-t-on appris, vendredi de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).

"A la station hydrométrique de Matam, le niveau de l'eau était à 8,17 mètres ce matin (vendredi) contre 8,19 mètres hier (jeudi) matin pour une cote d'alerte de 8 mètres dépassée de 17 centimètres, soit une baisse de 2 centimètres", indique la DGPRE, une structure rattachée au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, dans un relevé transmis à l'APS.

S'agissant du fleuve Gambie, le niveau du plan d'eau est "en baisse" et reste "en dessous" des cotes d'alerte des différentes stations hydrométriques de Kédougou, Mako, Simenti et Gouloumbou, ajoute le texte, affirmant qu"'il n'y a aucun risque de débordement à ce jour dans ce bassin fluvial même si la vigilance reste de mise".

