Soudan/Sénégal: Eliminatoires mondial 2026 - Les Lions du Sénégal dominent les Crocodiles du Nil, 2-0

Diamniadio — L'équipe nationale de football du Sénégal a battu (2-0) celle du Soudan, vendredi, confortant sa deuxième place de la poule B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les Lions se devaient de réagir à domicile au stade Maitre Abdoulaye Wade suite à la large victoire (4-1) des Léopards de la République démocratique du Congo face au Soudan du Sud.

Face à un adversaire difficile à manoeuvrer, Kalidou Koulibaly et ses partenaire ont su très vite imposer leur rythme.

La première action dangereuse du Sénégal intervient à la 10e minute avec un tir cadré de Boulaye Dia repoussé par le portier soudanais Mohame Alnour.

Les Lions reviennent obtiennent un coup franc trois minutes après, non loin de la surfaces de réparation des visiteurs.

Il est exécuté par le latéral droit sénégalais Krépin Diatta dont le centre est repris victorieusement par le capitaine des Lions.

Kalidou Koulibaly saute plus haut que tout le monde et parvient à tromper le gardien soudanais pour l'ouverture du score à la 13e mn.

Le capitaine des Lions marque ainsi son deuxième but en sélection, le jour coïncidant avec ses 10 ans de présence dans la Tanière.

Dominateurs dans le jeu, les protégés de Pape Thiaw se heurtent toutefois au bloc bas mis en place par technicien ghanéen du Soudan, James Kwesi Appiah.

Les Sénégalais, de leur côté, densifient le jeu au milieu terrain.

Et à la 40e mn, sur une longue relance de Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr fait parler de sa technique et double la mise par un joli but.

Les Lions partent à la mi-temps avec un avantage de deux buts au tableau d'affichage.

Au retour, l'équipe soudanaise tente de dynamiser leur jeu en prenant des initiatives offensives devant des Sénégalais qui gèrent leur avantage jusqu'à la fin.

Une manière de se préserver pour le match décisif face au République démocratique du Congo (RDC), qui s'annonce très disputé mardi.

De fait, la bataille de Kinshasa est dans tous les esprits du côté sénégalais.

Avec cette victoire, les Lions consolident leur deuxième place avec 15 points+9, à une longueur du leader de leur poule, la RDC.

Le vainqueur de cette confrontation va faire un grand pas vers la qualification au Mondial 2026.

Fiche technique :

Stade : Maitre Abdoulaye Wade de Diamniadio

Affluence : nombreuse

Arbitres : Heera Ahmed, Babajee Bajee Ram, Teeluck Aswet (Ile Maurice)

Score: 2-0

Buteurs : Kalidou Koulibaly (13e), Pape Matar (40e)

Avertissements : Boulaye Dia(Sénégal) et Bakhit Khamis,

Sénégal : Edouard Mendy, El Hadj Malick Diouf,Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté(Abdoulaye Seck), Krépin Diatta, Habib Diarra(Lamine Camara), Pape Guèye, Pape Matar Sarr(Pathé Ciss),Sadio Mané, Boulaye Dia(Nicolas Jackson) , Iliman Ndiaye(Cheikh Tidiane Sabaly).

Entraineur : Pape Bouna Thiaw

Soudan : Mohame Alnour,Mohamed Ahmed Saeed, Abdelrhman Gaafar(Musa Hussein) ,Walieldin Khidir, Mustafa Mohammed, Yaser Awad, Abdelrazig Y Omer, Bakhit Khamis, Mohamed Mamoun, Salah Eldin Adil, Abobaker Mamoun

Entraineur : James Kwesi Appiah.