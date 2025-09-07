Sénégal/Congo-Kinshasa: - Les Lions doivent rehausser leur jeu pour espérer battre la RDC( entraîneur Ghana)

5 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Le Sénégal, vainqueur du Soudan (2-0), vendredi, à Dakar, pour le compte de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, devra élever son niveau de jeu contre la République démocratique du Congo (RDC), un match d'un tout autre calibre prévu mardi, estime le sélectionneur soudanais James Kwesi Appiah.

"Le match du Sénégal contre la RD Congo sera un match très disputé. Je pense que le Sénégal devra hausser son niveau de jeu lors de ce match parce qu'en face, il y aura aussi une belle opposition", a-t-il dit en conférence de presse à la fin du match des Lions contre les Crocodiles du Nil.

Vainqueur du Soudan (4-1), le Sénégal affronte mardi la RDC dans le match au sommet de la poule B, comptant pour la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le technicien ghanéen du Soudan, analysant la défaite de son équipe face aux Lions, considère que le Sénégal est tout simplement "plus fort".

Il assure toutefois que malgré cette défaite, son équipe va se "remobiliser" pour aller chercher "le maximum de points restants".

"Depuis que nous avions démarré les éliminatoires, nous avions comme objectif d'obtenir une qualification", a-t-il ajouté.

