Sénégal: Ziguinchor abrite la 11e édition du colloque international de l'ASSG à partir de mercredi prochain

Ziguinchor — La commune de Ziguinchor abrite du 10 au 13 décembre prochain la 11e édition du colloque annuel international de l'Association Sénégalaise des Sciences et de Gestion (ASSG), annonce un communiqué transmis vendredi à l'APS.

Cet évènement est organisé en partenariat avec le Département d'Économie-Gestion de l'UFR Sciences Économiques et Sociales de l'université Assane Seck de Ziguinchor.

Des chercheurs, universitaires, décideurs publics et privés, ainsi que des doctorants venus du Sénégal et d'ailleurs prendront part à cette rencontre placée cette année sous le thème : "Entreprises, territoires et souverainetés".

Selon le communiqué "ce colloque vise à offrir un cadre de réflexion autour des transformations majeures qui affectent les relations entre entreprises et territoires, dans un contexte mondial marqué par les crises économiques, la quête de souveraineté et les enjeux du développement durable".

Il précise égaiement que les échanges porteront sur plusieurs axes majeurs, dont "l'attractivité territoriale et les dynamiques entrepreneuriales locales, la gouvernance et la souveraineté des territoires [...]".

Il y a aussi "la responsabilité sociétale des entreprises, la transformation numérique et l'intelligence artificielle, ou encore les enjeux liés à la finance, à l'investissement et à la souveraineté économique".

En plus des communications scientifiques, ce colloque se veut un espace de dialogue et de partenariat entre le monde académique, les entreprises et les institutions publiques, autour de problématiques concrètes de développement, ajoute le texte.

Les inscriptions sont ouvertes à tous les chercheurs, doctorants et praticiens intéressés, précisent les organisateurs.