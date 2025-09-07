Guinée Equatoriale: Baltasar Ebang Engonga condamné à huit ans de prison pour détournement de fonds

En Guinée équatoriale, Baltasar Ebang Engonga, dit « Bello », a été condamné à huit ans de prison ferme pour détournement de fonds publics, a rapporté l'AFP citant la Cour suprême de justice de Malabo.

« Le tribunal provincial de Bioko condamne Baltasar Ebang Engonga à huit ans de prison et à une amende de 125,4 millions de F CFA », a indiqué Hilario Mitogo, directeur général de presse de la Cour suprême, dans un message WhatsApp adressé à des journalistes. Ancien directeur de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF), Engonga était poursuivi aux côtés de cinq autres hauts fonctionnaires. Le tribunal leur reproche d'avoir utilisé à des fins personnelles des montants compris entre 5 et 125 millions de F CFA, sous couvert de frais de voyages et de missions déjà financés par l'État.

L'affaire avait pris une dimension retentissante en novembre dernier lorsque des vidéos compromettantes de l'accusé avaient circulé sur les réseaux sociaux, suscitant un vif émoi dans le pays et au-delà.