Guinée Equatoriale: Baltasar Ebang Engonga condamné à huit ans de prison pour détournement de fonds

27 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier ASSOUMOU

En Guinée équatoriale, Baltasar Ebang Engonga, dit « Bello », a été condamné à huit ans de prison ferme pour détournement de fonds publics, a rapporté l'AFP citant la Cour suprême de justice de Malabo.

« Le tribunal provincial de Bioko condamne Baltasar Ebang Engonga à huit ans de prison et à une amende de 125,4 millions de F CFA », a indiqué Hilario Mitogo, directeur général de presse de la Cour suprême, dans un message WhatsApp adressé à des journalistes. Ancien directeur de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF), Engonga était poursuivi aux côtés de cinq autres hauts fonctionnaires. Le tribunal leur reproche d'avoir utilisé à des fins personnelles des montants compris entre 5 et 125 millions de F CFA, sous couvert de frais de voyages et de missions déjà financés par l'État.

L'affaire avait pris une dimension retentissante en novembre dernier lorsque des vidéos compromettantes de l'accusé avaient circulé sur les réseaux sociaux, suscitant un vif émoi dans le pays et au-delà.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.