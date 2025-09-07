Sénégal/Soudan: Equipe Nationale - Pape Thiaw dévoile ses onze Lions face au Soudan

Pape Thiaw a préféré Pape Matar Sarr à Lamine Camara pour débuter dans un onze de départ sans grande surprise face au Soudan.

C'est l'heure de la rentrée pour les Lions. Après une fin de saison et un mois de juin marqués par des matchs amicaux, notamment une belle victoire à Nottingham contre l'Angleterre (3-1), place aux choses sérieuses pour Pape Thiaw et ses hommes. Les Lions poursuivent, ce vendredi soir, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec un rendez-vous au Stade Abdoulaye-Wade face au Soudan.

Et l'objectif de ce match est très clair : gagner, rien que ça. La République démocratique du Congo, principale adversaire pour le ticket direct en Amérique du Nord, a largement battu le Soudan du Sud (4-1) et compte provisoirement quatre points d'avance en tête. Kalidou Koulibaly et ses partenaires n'ont donc pas le droit à la moindre erreur, et c'est pourquoi Pape Thiaw a choisi son meilleur onze.

Pour cette rencontre, les Lions vont s'articuler en 4-3-3 avec une défense identique composée de Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Malick Diouf. Edouard Mendy est bien titulaire. Au milieu, le choix le plus marquant est la non titularisation de Lamine Camara. C'est donc Pape Matar Sarr qui accompagnera Habib Diarra et Pape Gueye. Iliman Ndiaye, Boulaye Dia et Sadio Mané sont en attaque.

La compo officielle des Lions contre le Soudan

E. Mendy - Diatta, Koulibaly, M. Niakhaté, Malick Diouf - Diarra, Pape Gueye, P.M. Sarr - Iliman, Dia, Mané