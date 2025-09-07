Sénégal: Six routiers sénégalais enlevés au Mali - L'URS lance un cri d'alerte

La tension est vive au sein du secteur du transport routier sénégalais après l'enlèvement de six chauffeurs par des groupes armés djihadistes au Mali.

L'Union des Routiers du Sénégal (URS) a révélé l'information ce vendredi dans un communiqué empreint de gravité, appelant à une mobilisation urgente des autorités et des organisations internationales.

Selon l'URS, les six victimes, toutes de nationalité sénégalaise, opéraient dans le transport transfrontalier et participaient activement aux échanges commerciaux entre le Sénégal et ses voisins, notamment le Mali. Leur enlèvement constitue, selon l'Union, une attaque directe contre la sécurité des travailleurs mais aussi contre l'intégration économique et la libre circulation dans la sous-région.

« Leur enlèvement constitue non seulement une atteinte grave à leur sécurité et à celle de leurs familles, mais aussi une menace pour la libre circulation et le commerce dans la sous-région », déplore le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, l'URS exprime sa solidarité envers les familles des disparus et exhorte les autorités sénégalaises et maliennes, ainsi que les institutions régionales et internationales, à « tout mettre en oeuvre pour obtenir leur libération dans les plus brefs délais ».

L'organisation rappelle également le rôle essentiel que jouent les routiers dans le processus d'intégration régionale, estimant qu'ils ne doivent en aucun cas être ciblés dans les conflits qui secouent certaines zones du Sahel.

Pour l'heure, aucun groupe armé n'a officiellement revendiqué l'enlèvement. L'Union des Routiers du Sénégal assure qu'elle suivra de près l'évolution de la situation et continuera d'informer l'opinion publique.

OG