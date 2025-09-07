Sénégal: Détention de Farba Ngom - Des ONG de défense des droits de l'humains appellent les autorités à respecter l'avis médical

Trois organisations de défense des droits humains ont appelé jeudi les autorités sénégalaises à tenir compte des conclusions médicales jugées incompatibles avec la détention de Mouhamadou Ngom, dit Farba, incarcéré depuis le 27 février 2025.

Dans un communiqué conjoint, la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal exhortent l'État à prendre en considération l'expertise médicale indépendante ayant conclu que l'état de santé de Farba Ngom n'est pas compatible avec la détention.

Mis en cause dans le cadre d'une enquête menée par le Pool Judiciaire Financier (PJF), Farba Ngom est sous mandat de dépôt depuis plus de six mois. Un premier rapport médical sur son état de santé avait été contesté par le parquet, qui avait alors sollicité une contre-expertise. Cette dernière a été confiée à un collège de trois médecins experts désignés par le juge d'instruction. Leur diagnostic est sans équivoque : Farba Ngom doit bénéficier d'un suivi médical incompatible avec les conditions carcérales.

Les avocats de l'ancien député ont dès lors introduit une nouvelle demande de liberté provisoire, fondée sur ces éléments médicaux. Pour les trois organisations signataires, il revient désormais aux autorités judiciaires de respecter les conclusions de l'expertise qu'elles ont elles-mêmes ordonnée.

« Nos organisations exhortent les autorités à prendre en compte les conclusions des expertises et contre-expertises médicales qu'elles ont elles-mêmes demandées », peut-on lire dans le communiqué signé par Alassane Seck (LSDH), Mouhamadou Seck (RADDHO) et Seydi Gassama (Amnesty International Sénégal).

Alors que la justice sénégalaise est souvent critiquée pour sa lenteur et sa politisation présumée dans les affaires sensibles, cette affaire soulève une nouvelle fois la question du respect des droits fondamentaux des détenus, en particulier en matière de santé.