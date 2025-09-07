Sénégal: Gamou 2025 à Tivaouane - Le Khalife des Tidjanes célèbre la lumière du Prophète et appelle à un sursaut éthique

Dans un discours empreint de ferveur et de gravité, le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a livré un vibrant plaidoyer à l'occasion de la célébration du Maouloud, commémorant la naissance du Prophète Muhammad (PSL).

Dans l'enceinte sacrée de Tivaouane, devant une auguste assemblée, le guide spirituel a exalté la figure du Prophète, tout en lançant un appel solennel à la réforme morale, à la justice sociale et à la cohésion nationale.

Un message d'amour pour le Prophète (PSL)

Dès les premiers mots, le Khalife a placé son discours sous l'égide de la miséricorde divine et de l'amour du Prophète Muhammad (PSL), qu'il a décrit comme « la lumière de nos esprits, l'amour de nos coeurs ». En célébrant sa naissance, a-t-il dit, « nous célébrons le message qu'il a apporté : l'Islam, voie de salut pour une humanité en perte de repères ». Ce message, a rappelé le Khalife, est « universel, éternel », porteur de paix, de justice et de fraternité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à une société en crise, un retour à l'essentiel Serigne Babacar Sy Mansour a dressé un constat préoccupant de la société actuelle : effondrement moral, multiplication des fléaux sociaux (fornication, drogues, meurtres, paris...), désintégration des familles et banalisation de l'impudicité. Selon lui, ces dérives sont le fruit d'un éloignement des enseignements prophétiques. « Il est temps de restaurer l'éducation islamique, fondée sur la foi, la morale et la dignité humaine », a-t-il martelé.

L'éducation, rempart contre les dérives

Pour le Khalife, l'éducation reste la clef du redressement. Elle doit, dit-il, être globale, équilibrée, ancrée dans la foi et tournée vers la formation de citoyens intègres, justes et travailleurs. Il a invité les parents à prendre leurs responsabilités dans la transmission des valeurs, tout en appelant les autorités religieuses et étatiques à combattre les fléaux avant que, selon ses mots, « la colère de Dieu ne s'abatte sur nous ».

Justice, égalité, travail : les fondements d'une société saine

Évoquant les principes islamiques de justice, de fraternité et d'égalité, le Khalife a fustigé l'arrogance fondée sur les origines ou les privilèges. « Le plus noble auprès de Dieu est le plus pieux », a-t-il rappelé, dénonçant au passage l'injustice sociale, la corruption et la discrimination. Il a aussi lancé un vibrant appel à la valorisation du travail et à la lutte contre la paresse, la dépendance, le détournement des biens publics et la corruption.

Des remerciements et des prières pour la Nation

Le Khalife n'a pas manqué de remercier les autorités présentes, notamment le président Bassirou Diomaye Faye, représenté par le ministre de l'Intérieur, pour leur engagement. Il a également adressé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, pour sa fidélité à l'événement, et prié pour la réussite du gouvernement sénégalais dans ses projets, notamment l'emploi des jeunes.

Solidarité avec la Palestine et prières pour le Sénégal

Dans un élan de compassion, le Khalife a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien, victime « d'attaques brutales dans l'indifférence des puissants de ce monde », implorant pour eux la miséricorde divine. Il a également adressé des prières pour les victimes des fortes pluies au Sénégal, demandant un hivernage bénéfique et protecteur.

Un appel final à la responsabilité collective

Clôturant son discours par une célèbre parole prophétique sur la responsabilité de chacun dans la gestion de sa communauté, le Khalife a insisté : « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. » Il a exhorté toutes les composantes de la société - dirigeants, citoyens, parents, jeunes - à prendre leur part dans la reconstruction éthique et spirituelle du pays.

À travers ce message, le guide de Tivaouane a une nouvelle fois démontré que la célébration du Maouloud n'est pas seulement un moment de ferveur, mais aussi un moment de lucidité, de bilan et de relance morale pour la nation.