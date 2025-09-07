Sénégal: Alerte météo - De fortes pluies et risques d'inondations du 5 au 7 septembre

Les autorités météorologiques lancent une alerte concernant de fortes précipitations attendues sur plusieurs régions du Sénégal entre le 5 et le 7 septembre. Ces pluies, qui pourraient dépasser les 100 mm par endroits, seront accompagnées d'orages, augmentant les risques d'inondations dans plusieurs zones du pays.
Selon les prévisions, le fleuve Sénégal pourrait sortir de son lit, notamment dans les régions Nord et Est, une situation aggravée par les précipitations annoncées sur les pays voisins comme le Mali et la Mauritanie.
Zones à risque élevé :
Podor
Matam
Risque modéré :
Bakel, Kanel (Est)
Diourbel, Mbacké (Centre)
Saint-Louis (Nord)
Risque faible :
Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine (Centre)
Ziguinchor (Sud)
Tambacounda (Est)
Impacts potentiels :
Inondation des habitations et débordement des cours d'eau
Risques de foudroiement
Pertes agricoles importantes
Perturbations de la circulation, notamment pour les voyageurs et les pèlerins
Apparition de maladies hydriques liées aux eaux stagnantes
Recommandations aux populations :
Faire preuve de prudence sur les routes, en particulier pour les pèlerins en déplacement
Surveiller les points d'eau dans les zones à risque
Les acteurs de la pêche sont appelés à redoubler de vigilance
Éviter les zones inondables ou à proximité des fleuves
Respecter scrupuleusement les consignes émises par les autorités locales et les services de sécurité
Les services météorologiques, en coordination avec les autorités locales, restent mobilisés pour suivre l'évolution de la situation. Une mise à jour régulière des alertes est prévue en cas d'aggravation.