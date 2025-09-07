Sénégal: Alerte météo - De fortes pluies et risques d'inondations du 5 au 7 septembre

Les autorités météorologiques lancent une alerte concernant de fortes précipitations attendues sur plusieurs régions du Sénégal entre le 5 et le 7 septembre. Ces pluies, qui pourraient dépasser les 100 mm par endroits, seront accompagnées d'orages, augmentant les risques d'inondations dans plusieurs zones du pays.

Selon les prévisions, le fleuve Sénégal pourrait sortir de son lit, notamment dans les régions Nord et Est, une situation aggravée par les précipitations annoncées sur les pays voisins comme le Mali et la Mauritanie.

Zones à risque élevé :

Podor

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Matam

Risque modéré :

Bakel, Kanel (Est)

Diourbel, Mbacké (Centre)

Saint-Louis (Nord)

Risque faible :

Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine (Centre)

Ziguinchor (Sud)

Tambacounda (Est)

Impacts potentiels :

Inondation des habitations et débordement des cours d'eau

Risques de foudroiement

Pertes agricoles importantes

Perturbations de la circulation, notamment pour les voyageurs et les pèlerins

Apparition de maladies hydriques liées aux eaux stagnantes

Recommandations aux populations :

Faire preuve de prudence sur les routes, en particulier pour les pèlerins en déplacement

Surveiller les points d'eau dans les zones à risque

Les acteurs de la pêche sont appelés à redoubler de vigilance

Éviter les zones inondables ou à proximité des fleuves

Respecter scrupuleusement les consignes émises par les autorités locales et les services de sécurité

Les services météorologiques, en coordination avec les autorités locales, restent mobilisés pour suivre l'évolution de la situation. Une mise à jour régulière des alertes est prévue en cas d'aggravation.