Congo-Kinshasa: Quand le langage basé sur l'apparence physique divise

Dans ce magazine, on aborde un sujet de plus en plus préoccupant : l'usage de discours stigmatisants basés sur l'apparence physique ou la morphologie.

Alors que le conflit dans l'Est de la RDC se poursuit, on voit émerger un langage discriminatoire basé sur la morphologie ou l'apparence physique de certains compatriotes.

Ces discours, qui se développent dans les conversations de tous les jours et de plus en plus sur les réseaux sociaux, ne sont pas sans conséquences. Ils alimentent la méfiance, les divisions et, dans certains cas, des violences physiques.

Alors, comment analyser cette tendance ? Comment y mettre fin ? Et surtout, comment sensibiliser le public sur les dangers de ces discours ?

Pour en parler, deux invités :

- Adolphe Kilomba Sumaili, docteur en droit, professeur des universités et avocat au barreau du Sud-Kivu

- Loketo Evariste Ours, fondateur et directeur exécutif d'Accountability Lab RDC, une organisation qui oeuvre pour une gouvernance au service des citoyens.

Cliquer ici pour écouter cette émission :

