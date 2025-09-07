Congo-Kinshasa: Crise dans l'Est de la RDC - Risques d'échec pour le deal avec Donald Trump

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du verdict dans le procès Constant Mutamba.

En effet, L'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a été condamné par la Cour de cassation à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds. Il devra également restituer 19 millions de dollars.

Il est aussi privé pour cinq ans, après exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité ainsi que de l'accès aux fonctions publiques.

L'annonce du verdict est intervenue dans un climat tendu. Dans la nuit de lundi à mardi, la police a dispersé les partisans de M. Mutamba, qui s'étaient rassemblés devant sa résidence à Kinshasa pour manifester leur soutien. Ce dernier s'est rendu au procès escorté, depuis son domicile, par les forces de l'ordre.

Pour rappel, Constant Mutamba était poursuivi pour le détournement de près de 20 millions de dollars, destinés à un projet de construction d'une nouvelle prison à Kisangani.

1er sujet : Rentrée scolaire 2025-2026 ;

2ème sujet : Crise dans l'Est de la RDC : Menace de la ville d'Uvira par l'AFC/M23 et les risques d'échec pour le deal de Trump.

3ème sujet : la mutualisation des forces FARDC-UPDF est-elle toujours utile face aux massacres ? Comment mettre fin aux massacres de la population ?

Invités :

-Nicaise Kibel'Bel Oka, Journaliste. Il est Editeur du Journal « les Coulisses ». Il est auteur de l'ouvrage intitulé « Les rebellions rwandaises au Kivu (de 1996 à 2024) ».

-Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (ASADHO). Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH).

-Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Collette Brackman, journaliste au journal « Le Soir ».