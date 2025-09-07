Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi relance le trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi après cinq ans d'interruption

Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a officiellement lancé, ce vendredi 5 septembre, la reprise du trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi, lors d'une cérémonie à la Gare centrale de Kinshasa. Fermée depuis février 2020, cette ligne stratégique de 365 km a été entièrement réhabilitée par l'ONATRA, grâce à un financement issu de la Redevance logistique terrestre (RLT).

À cette occasion, le Chef de l'État a réceptionné 7 voitures voyageurs automotrices, acquises en partenariat avec une entreprise chinoise. Ces équipements marquent le début d'un vaste programme de modernisation du rail congolais.

Le vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba a annoncé l'arrivée prochaine de 5 locomotives neuves et 40 wagons porte-conteneurs, ainsi que la reprise du trafic urbain sur les lignes Gare centrale-Aéroport de N'djili et Gare centrale-Kitambo magasin.

« Le train reste la meilleure alternative pour une ville de près de 20 millions d'habitants », a déclaré Martin Lukusa, directeur général de l'ONATRA.

La ministre du Portefeuille Julie Mbuyi Shiku a salué la renaissance de l'ONATRA, qualifiant le projet de « structurant à effet réel » et symbole du retour de la confiance dans les infrastructures nationales.

La remise en service de cette ligne, prévue pour le public dès la semaine prochaine, devrait améliorer significativement la mobilité des personnes, le transport de marchandises et la connectivité régionale, tout en réduisant les coûts logistiques.