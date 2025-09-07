Ethiopie: Accord Dangote-Éthiopie - Une nouvelle renaissance africaine

Traduit de l'article d'anglais de Henok Tadele le 3 septembre,2025 (ENA):

Lorsque l'Éthiopie et le Nigeria se sont serré la main à Addis-Abeba cette semaine pour conclure un accord de 2,5 milliards de dollars américains portant sur un complexe d'engrais, il s'agissait de bien plus qu'une simple transaction commerciale. Il s'agissait d'une déclaration d'intention, d'une affirmation audacieuse selon laquelle l'Afrique est prête à réécrire son avenir agricole grâce à des solutions locales et à une coopération intra-continentale à une échelle sans précédent.

Cet investissement historique, mené par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, et le gouvernement éthiopien réformateur du Premier ministre Abiy Ahmed, positionne l'Éthiopie non seulement comme un consommateur d'intrants agricoles, mais aussi comme le premier producteur d'engrais d'Afrique subsaharienne. Avec une capacité prévue de trois millions de tonnes d'urée par an, le projet est destiné à rivaliser avec le complexe d'engrais du Nigeria, qui est déjà la deuxième plus grande usine d'urée au monde.

« Il s'agit d'un projet gigantesque », a déclaré M. Dangote lors de la cérémonie de signature, ajoutant : « Passer de zéro à trois millions de tonnes en trois ans n'est pas facile. Mais l'Éthiopie dispose des matières premières, du gaz naturel et d'un leadership visionnaire pour y parvenir. Nous ne nous contentons pas de produire des engrais, nous menons une révolution. »

Une nouvelle ère de coopération africaine

Pendant des décennies, l'avenir économique de l'Afrique a été décrit en termes de ce que les partenaires extérieurs pouvaient faire pour le continent. Cet accord change la donne. Il s'agit d'un partenariat entre le Nigeria et l'Éthiopie, qui unit les deux nations les plus peuplées d'Afrique autour d'une vision commune de la souveraineté alimentaire et de la transformation industrielle.

M. Dangote lui-même a clairement souligné l'importance de cet accord. « Les étrangers ne viendront pas développer votre économie. Je ne suis pas un étranger ici, je suis Africain. Le siège de l'Union africaine se trouve à Addis-Abeba, et il est de notre devoir, en tant qu'Africains, de veiller à ce que l'Éthiopie réussisse. »

En ancrant le projet dans les champs gaziers de Calub et Hilala, dans la région somalienne de l'Éthiopie, et en le reliant à l'agriculture et à l'industrie, ce partenariat inaugure un nouveau modèle de développement « l'Afrique pour l'Afrique », dans lequel les Africains tirent parti de leurs propres ressources, de leur capital et de leur vision entrepreneuriale pour briser le cycle de la dépendance.

Le facteur Dangote

Cet accord souligne également le rôle croissant d'Aliko Dangote, qui est bien plus qu'un simple magnat de l'industrie nigériane. Son usine d'engrais à Lagos a déjà transformé l'agriculture nigériane en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations et en stabilisant les chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, en s'implantant en Éthiopie, M. Dangote est à la tête d'une révolution continentale dans le domaine des engrais, mais aussi dans celui de l'agriculture.

Son ambition va au-delà de la production d'urée. « Nous ne nous arrêterons pas à l'urée », a-t-il promis lors de la signature de l'accord. « Nous produirons toute la gamme des engrais NPK. L'Éthiopie deviendra un exportateur net, et non plus un importateur. »

Vision stratégique de l'Éthiopie

Pour l'Éthiopie, ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de résilience et de substitution des importations du Premier ministre Abiy Ahmed. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Abiy a souligné à la fois l'urgence et la discipline requises.

« Le projet est en bonne voie pour être achevé dans les délais prévus. Nous le superviserons avec la plus grande discipline, car il s'agit d'une entreprise hautement importante et stratégique. D'ici 40 mois, l'Éthiopie aura jeté les bases de sa souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré.

Le symbolisme est clair : tout comme le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est devenu un emblème national de l'indépendance énergétique, ce complexe d'engrais est appelé à devenir le fleuron industriel de l'indépendance agricole de l'Éthiopie.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est montré tout aussi catégorique, qualifiant l'accord de « nouvelle renaissance (GERD) pour la nation ».

« L'Éthiopie dépense chaque année un milliard de dollars pour importer des engrais. Cette usine mettra fin à cette dépendance, permettra d'économiser des devises étrangères essentielles et fera de l'Éthiopie un pôle régional pour la production d'engrais. Il s'agit d'une étape historique, tout aussi importante que le GERD », a-t-il expliqué avec enthousiasme.

En intégrant la production d'engrais aux réserves de gaz naturel du bassin de l'Ogaden, l'Éthiopie choisit de ne pas se contenter d'exporter des matières premières, mais d'ajouter de la valeur sur son territoire. Cette stratégie « Made in Ethiopia » et « Import Substitution », qui a permis d'économiser 4,5 milliards de dollars américains en importations pour la seule année 2024/25, illustre le virage de l'Éthiopie vers l'industrialisation grâce à l'intégration des ressources.

De l'autosuffisance en blé à l'indépendance en matière d'engrais

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a mis en évidence la dépendance de l'Éthiopie vis-à-vis des engrais importés. Alors que les prix mondiaux des engrais ont triplé et que les importations de blé ont stagné, l'économie éthiopienne a souffert d'une pénurie d'engrais, l'intrant le plus important pour la production agricole du pays. Pour un pays où l'agriculture fait vivre la majorité de la population, la crise était plus qu'économique, elle était existentielle. Le pays a donc traversé une période très difficile en raison de la nature géopolitique de la politique mondiale en matière de blé et d'engrais.

Pour relever tous ces défis, le gouvernement du Premier ministre Abiy a d'abord réagi en augmentant la production de blé irrigué, transformant l'Éthiopie d'importateur net en exportateur net. Aujourd'hui, grâce à cet accord sur les engrais, l'Éthiopie assure l'autre moitié de l'équation : l'autosuffisance en engrais avec une promesse d'exportation.

Il s'agit d'une question de souveraineté, a souligné le Premier ministre Abiy dans son discours après la conclusion de l'accord sur les engrais. « Nous devons construire notre système alimentaire sur des bases solides. »

Ce projet garantit que l'Éthiopie ne sera plus vulnérable aux chocs extérieurs liés aux engrais.

L'Afrique, une superpuissance Agricole

Les implications dépassent le cadre de l'Éthiopie. En unissant leurs forces, le Nigeria et l'Éthiopie signalent l'intention de l'Afrique de rivaliser sur le marché mondial des engrais. Un continent autrefois présenté comme le futur grenier du monde est enfin en train de jeter les bases industrielles nécessaires pour remplir ce rôle.

L'accord sur les engrais revêt donc une dimension à la fois économique et géopolitique. Il montre que l'Afrique n'est pas seulement un consommateur dans le système alimentaire mondial, mais aussi un producteur en plein essor, capable de nourrir sa propre population et de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

La route devant nous

L'accord entre l'Éthiopie et Dangote sur les engrais est un projet qui ne se mesure pas seulement en milliards de dollars américains ou en tonnes d'urée, mais aussi en termes de confiance, de vision et de souveraineté. Il s'agit d'un pari sur la capacité de la coopération africaine, des ressources africaines et du leadership africain à tracer une nouvelle voie pour sortir de la dépendance et de la vulnérabilité.

Grâce à l'expérience industrielle de Dangote, à l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la mise en oeuvre et au symbolisme de la collaboration entre les deux géants africains, ce projet incarne une nouvelle ère.

Le complexe d'engrais de Gode est plus que du béton, de l'acier et des pipelines. C'est un monument à la résilience, construit au lendemain d'une crise mondiale, un modèle d'autonomie, fabriqué à partir des matières premières africaines et un signal au monde entier que l'avenir agricole de l'Afrique ne sera pas défini par l'aide ou les importations, mais par l'ingéniosité africaine.