Ethiopie: Le président de l'UA souligne le rôle joué par la compagnie aérienne éthiopienne dans la promotion de l'intégration économique africaine

Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a reçu Mesfin Tasew, directeur général du groupe Ethiopian Airlines.

Le président a salué Ethiopian Airlines en tant que compagnie aérienne phare panafricaine et a souligné son rôle dans le soutien des opérations de l'UA et la promotion de la vision de l'Agenda 2063.

Le président a mis en avant la contribution essentielle de la compagnie aérienne à la promotion de la connectivité, du commerce et de la mobilité à travers l'Afrique, qui soutient directement la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et du Marché unique africain du transport aérien (SAATM).

Pour sa part, le PDG éthiopien a remercié le président pour cette réunion et a exprimé sa gratitude pour le partenariat de longue date entre l'UA et Ethiopian Airlines.

Il a réaffirmé que la mission de la compagnie aérienne allait au-delà du transport aérien, celle-ci agissant en tant qu'institution panafricaine engagée dans le programme d'intégration du continent, en étroite collaboration avec l'UA.

M. Mesfin a souligné la contribution de la compagnie aérienne à la connexion de l'Afrique avec le monde, à la formation des jeunes Africains dans le domaine de l'aviation, au soutien des transporteurs nationaux et aux initiatives de l'UA telles que le Fonds pour la paix.

La réunion s'est conclue par la réaffirmation par les deux parties de leur engagement à approfondir le partenariat entre l'UA et Ethiopian Airlines, afin de garantir qu'il continue à renforcer la connectivité et l'intégration de l'Afrique tout en faisant progresser la vision plus large de l'UA dans le cadre de l'Agenda 2063.