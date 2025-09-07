Afrique de l'Ouest: En Guinée, des manifestations étouffées dans l'oeuf pour le 4e anniversaire du coup d'État de Doumbouya

À Conakry, l'atmosphère était tendue ce vendredi 5 septembre. Les Forces vives, une plateforme regroupant partis d'opposition et organisations de la société civile, avaient appelé à manifester contre le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre. Un scrutin convoqué par la junte au pouvoir, qui ouvre la voie à une candidature du général Doumbouya à la présidentielle, malgré sa promesse initiale de ne pas se présenter. Cette mobilisation, programmée le jour du quatrième anniversaire de sa prise de pouvoir, a été interdite.

Tôt vendredi matin, des groupes de jeunes ont tenté d'ériger des barricades en brûlant des pneus, notamment à Sonfonia gare, Bombali ou encore à la Transversale 6, mais les forces de l'ordre sont vite intervenues et les ont dispersés en tirant en l'air, selon les Forces vives.

Puis un véritable déluge s'est abattu sur la ville pendant des heures, obligeant les uns et les autres à se mettre à l'abri.

Mais la junte militaire au pouvoir, qui avait interdit la manifestation, s'était préparée en conséquence. Les organisateurs de la manifestation dénoncent des arrestations préventives, tandis qu'un imposant dispositif sécuritaire a empêché tout rassemblement dans la capitale.

Arrestations préventives

Il y a eu d'abord l'arrestation d'un membre du comité d'organisation des manifestations dès mercredi, puis ce sont quatre jeunes mobilisateurs des Forces vives qui ont été cueillis à leurs domiciles tard dans la nuit de jeudi à vendredi. « C'est pour tenter d'étouffer dans l'oeuf notre manifestation », a accusé le porte-parole de l'UFDG, Souleymane Konaté, passé depuis lors dans la clandestinité, comme plusieurs des leaders des Forces vives, tous craignant d'être arrêtés.

Et sur le terrain, la sécurité avait été renforcée dès jeudi soir dans la ville de Conakry, avec la présence de véhicules de la police et de la gendarmerie, dont des camions blindés anti-émeutes, visibles surtout dans les bastions de l'opposition, selon des sources concordantes. Contacté par RFI, le porte-parole du gouvernement, en mission à l'intérieur du pays, n'a pas pu confirmer ou infirmer ces arrestations.