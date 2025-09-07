Gabon: Ouverture de la Commission pour l'Enseignement Supérieur Privé

Le jeudi 4 septembre, la Salle des Souvenirs de l'Université Omar Bongo (UOB) a accueilli la session de la Commission pour l'Enseignement Supérieur Privé (CESP), ouverte par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Dr Simplice Désiré Mamboula.

À travers ses missions, la CESP veille à :

- évaluer les demandes d'accréditation des établissements et filières ;

- garantir la conformité des programmes et de l'encadrement pédagogique ;

- contrôler la qualité de l'enseignement et le respect des normes réglementaires ;

- accompagner la montée en gamme du secteur privé.

L'objectif poursuivi est clair : faire en sorte que l'enseignement supérieur privé soit aux normes du cadre national, tout en offrant une formation de qualité aux étudiants, répondant aux besoins réels du développement du pays.

Cette démarche s'inscrit pleinement sous la vision du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de l'enseignement supérieur et de la recherche un levier essentiel de la transformation du Gabon.