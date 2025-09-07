Gabon: Mounana - L'eau coule aux robinets des villages Baya, Lengonga et Ndoubi

Les populations des villages Baya, Lengonga et Ndoubi, non loin de la ville de Mounana, bénéficient de l'eau potable, source de vie. L'oeuvre est du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, sous la supervision de son Conseiller spécial, chargé de missions, Rodrigue .https://www.youtube.com/watch?v=u3mBRRn9GgE

L'eau potable coule désormais à Baya, Lengonga et Ndoubi. Les habitants de ces trois villages bénéficient de cette source de vie qui manquait au robinet depuis des années. Maintenant, c'est chose faite. Il y a quelques mois, Rodrigue Bokoko, conseiller spécial et chargé de missions du président de la République, venait pour superviser les travaux d'adduction d'eau. Chose promise, chose due, au bonheur des populations qui ne pourront plus gravir les collines et les longues distances pour aller chercher ce précieux liquide.

"Le président m'avait instruit, en tant que conseiller spécial, chargé de missions, de suivre l'évolution des travaux de réparation. Aujourd'hui, l'eau potable coule et les bénéficiaires sont heureux. C'est l'occasion pour moi, en tant que fils de cette contrée, de remercier le chef de l'État. C'est un homme de principe. Ce qui est fait, rappelle les six piliers de son projet de société : faire de l'eau et de l'électricité des droits fondamentaux", a fait savoir Rodrigue Bokoko.

Les dignitaires de ces trois villages n'ont eu de cesse que de remercier à leur tour le président de la République. Pour eux, le chef de l'État est un homme qui tient à sa parole. Ils se réjouissent de voir l'eau couler au robinet. "Nous ne pouvons qu'être contents. Nous avons l'eau potable. Nos enfants n'iront plus loin, loin, là-bas pour aller chercher de l'eau. Nous allons veiller à ce que cet espace soit entretenu. Que les mannes de nos ancêtres protègent notre fils Brice Clotaire Oligui Nguema et sa famille. Malumbi-merci", conclut un notable en guise de remerciement et de bénédiction.

Les populations de ces trois villages ont promis de prendre soin de ces fontaines publiques et d'en faire bon usage.