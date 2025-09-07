Gabon: Mounana - L'eau coule aux robinets des villages Baya, Lengonga et Ndoubi

5 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)

Les populations des villages Baya, Lengonga et Ndoubi, non loin de la ville de Mounana, bénéficient de l'eau potable, source de vie. L'oeuvre est du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, sous la supervision de son Conseiller spécial, chargé de missions, Rodrigue .https://www.youtube.com/watch?v=u3mBRRn9GgE

L'eau potable coule désormais à Baya, Lengonga et Ndoubi. Les habitants de ces trois villages bénéficient de cette source de vie qui manquait au robinet depuis des années. Maintenant, c'est chose faite. Il y a quelques mois, Rodrigue Bokoko, conseiller spécial et chargé de missions du président de la République, venait pour superviser les travaux d'adduction d'eau. Chose promise, chose due, au bonheur des populations qui ne pourront plus gravir les collines et les longues distances pour aller chercher ce précieux liquide.

"Le président m'avait instruit, en tant que conseiller spécial, chargé de missions, de suivre l'évolution des travaux de réparation. Aujourd'hui, l'eau potable coule et les bénéficiaires sont heureux. C'est l'occasion pour moi, en tant que fils de cette contrée, de remercier le chef de l'État. C'est un homme de principe. Ce qui est fait, rappelle les six piliers de son projet de société : faire de l'eau et de l'électricité des droits fondamentaux", a fait savoir Rodrigue Bokoko.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les dignitaires de ces trois villages n'ont eu de cesse que de remercier à leur tour le président de la République. Pour eux, le chef de l'État est un homme qui tient à sa parole. Ils se réjouissent de voir l'eau couler au robinet. "Nous ne pouvons qu'être contents. Nous avons l'eau potable. Nos enfants n'iront plus loin, loin, là-bas pour aller chercher de l'eau. Nous allons veiller à ce que cet espace soit entretenu. Que les mannes de nos ancêtres protègent notre fils Brice Clotaire Oligui Nguema et sa famille. Malumbi-merci", conclut un notable en guise de remerciement et de bénédiction.

https://www.youtube.com/watch?v=u3mBRRn9GgE

Les populations de ces trois villages ont promis de prendre soin de ces fontaines publiques et d'en faire bon usage.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.