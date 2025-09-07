Ouganda/Guinée: Qualif Coupe du monde 2026 - La Guinée domine la Somalie à Kampala

La Guinée a joué ce vendredi 05 septembre 2025 au Nelson Mandela National Stadium de Kampala(Ouganda) contre la Somalie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 7e journée des éliminatoires de la coupe du monde de football zone Afrique.

Au terme des 90 minutes de jeu, les guinéens se sont imposés sur le score de 3 buts à 0.

La Guinée a ouvert le score à la 22e minute par Serhou Guirassy. Le Syli national a aggravé le score grâce à un but contre son camp de Faisal Othman à la 64e. Le 3e but des poulains de Paulo Duarte a été marqué à la 95e minute par Ousmane Camara.

Avec cette victoire, la Guinée monte à 10 points et occupe la 3e place du groupe G derrière l'Algérie et le Mozambique qui ont respectivement 18 et 12 points.

Lundi prochain, la Guinée reçoit l'Algérie à Casablanca au compte de la 8e journée.