Afrique: Mondial 2026 - La RD Congo, la Gambie, le Malawi et la Guinée assurent

Les Léopards, les Scorpions, les Flames et le Syli National ont tous signé des succès convaincants dans leurs rencontres respectives. Bakambu et Guirassy ont brillé pour la RD Congo et la Guinée, tandis que la Gambie et le Malawi se sont imposés grâce à des prestations solides et décisives.

Soudan du Sud 1-4 RD Congo

Buteurs : Keer Mangar Majak (68') ; Bakambu (13', 36'), Mbuku (45'+1), Wissa (57')

La RD Congo n'a pas tremblé à Juba. Déjà victorieuse au match aller sur un court succès, la sélection de Sébastien Desabre a cette fois déroulé. Cédric Bakambu a rapidement mis les Léopards devant, avant de s'offrir un doublé sur un service inspiré de Yoane Wissa (36'). Juste avant la pause, Nathanaël Mbuku a scellé le break d'une frappe limpide depuis l'extérieur de la surface.

Au retour des vestiaires, Wissa s'est mué en buteur (57'), confirmant l'emprise congolaise. Le Soudan du Sud a bien réduit l'écart par Keer Mangar Majak (68'), mais trop tard pour relancer le suspense. Avec ce succès maîtrisé, la RDC prend provisoirement quatre points d'avance sur le Sénégal, son prochain adversaire, dans un choc qui s'annonce électrique le 9 septembre.

| Éliminatoires Coupe du Monde 2026 🇸🇸⚔️🇨🇩 |📸 Retour en images sur la première mi-temps de nos Léopards 🐆 face au Soudan du Sud.Nos fauves déterminés qui mènent déjà au score à la pause (0-3) grâce au doublé de Cédric Bakambu et au but de N. Mbuku. 🔥#AllezLesLéopards 💪🏽... pic.twitter.com/1NZ7HJVSJR-- Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) September 5, 2025

Kenya 1-3 Gambie

Buteurs : Ogam (81') ; Sinyan (12'), Minteh (26'), Barrow (38')

La Gambie a plié l'affaire en une mi-temps. En difficulté depuis le début de la campagne, les Scorpions ont trouvé la faille dès le quart d'heure de jeu grâce à Sheriff Sinyan, bien placé sur un corner de Yankuba Minteh. Quelques minutes plus tard, le jeune ailier de Brighton a doublé la mise en concluant une contre-attaque éclair (26'). Musa Barrow, déjà passeur, a ajouté le troisième d'une volée imparable (38').

Cueilli à froid, le Kenya a attendu la fin de match pour sauver l'honneur par Ryan Ogam (81'), mais sans pouvoir espérer davantage. Avec cette victoire, la Gambie dépasse son adversaire du jour et grimpe à la quatrième place du Groupe F.

Namibie 1-2 Malawi

Buteurs : Ndeunyema (88') ; Mbulu (5'), Mhango (53')

Le Malawi s'est offert un précieux succès à l'extérieur face à la Namibie. Richard Mbulu a profité d'un cafouillage défensif dès la 5e minute pour lancer les visiteurs. Les Brave Warriors ont bien réagi et frôlé l'égalisation, mais Aprocious Petrus a manqué le cadre.

Au retour des vestiaires, Gabadinho Mhango a signé le geste du match : une frappe lointaine depuis la ligne médiane, lobant le gardien namibien Maova (53'). Malgré la réduction du score tardive de David Ndeunyema (88'), les hommes de Callisto Pasuwa s'imposent et reviennent à trois longueurs de la Namibie, dauphine du Groupe H.

Somalie 0-3 GuinéeButeurs : Serhou Guirassy (22'), Faisal Abu Bakr (64', csc), Ousmane Camara (90'+6)

Serhou Guirassy a enfin débloqué son compteur en qualifications africaines. Étincelant depuis le début de saison avec le Borussia Dortmund (4 buts en 3 matches), l'attaquant guinéen a confirmé sa forme du moment à Kira Town, en ouvrant le score face à la Somalie d'une reprise opportuniste à la 22e minute.

Toujours aussi actif dans la surface, il a ensuite provoqué le malheureux contre son camp de Faisal Abu Bakr sur corner (64'), avant qu'Ousmane Camara ne parachève la victoire guinéenne au bout du temps additionnel (90'+6).

Un succès logique (3-0) pour le Syli National, qui reste toutefois à distance du leader algérien, vainqueur du Botswana (3-1) et toujours huit points devant au classement du groupe G.