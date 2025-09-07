Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public encaisse 27,5 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat malien, le Trésor Public de ce pays a encaissé le 3 septembre 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA, la somme de 27,5 milliards FCFA à la suite de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans.

Le montant mis en adjudication était de 25 milliards de FCFA. Les soumissions globales se sont élevées à 37,282 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 149,13%.

Le montant des soumissions retenu est 27,5 milliards de FCFA et celui rejeté à 9,782 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 73,76%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 8,14% pour les bons, 9,22% pour les obligations de 3 ans, 7,60% pour celles de 5 ans et 7,44% pour celles de 7 ans.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 2 septembre 2026. Concernant le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le Trésor Public malien entend d'autre part rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 4 septembre 2028 pour celles de 3 ans, au 5 août 2030 pour celles de 5 ans et au 20 février 2032 pour celles de7 ans. Il payera les intérêts par an selon un taux de 6,15% pour les obligations de 3 ans, 6,35% pour celles de 5 ans et 6,45% pour celles de 7 ans et ce dès la fin de la première année.