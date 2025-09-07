Tunisie: Les arts et le patrimoine au coeur du 5ème Colloque International des arts ouvert vendredi au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd

TUNIS — La cinquième édition du "Colloque International des Arts" se déroule du 5 au 8 septembre 2025, au Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd, à la Marsa et aux Berges du Lac, dans la banlieue de Tunis.

Placée sous le thème "L'art comme pont entre héritage, avenir et développement durable", cette édition 2025 a démarré, vendredi matin, au palais Ennejma Ezzahra.

Une série de panels, ateliers, performances et expositions est au menu de ce rendez-vous organisé par l'Association du Développement Culturel en partenariat avec le CMAM et le soutien de plusieurs autres partenaires publics et privés.

La séance matinale était marquée par la présence d'un nombre important de représentants des organisations de la société civile de la région de Sidi Bou Saïd et des représentants des institutions publiques relevant de la municipalité de Sidi Bou Saïd.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le député Maher Ktari, représentant de la Circonscription Carthage-La Marsa, à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) était également parmi les participants.

Intervenant à l'ouverture du Forum, Soumaya Khammar, présidente de l'Association du Développement Culturel, a souligné l'importance du partenariat et de la coopération entre les organisations de la société civile et les institutions publiques en vue de valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel, national.

Des interventions scientifiques sur le rôle de l'art, étaient également au menu. Les participants aux panels, ont souligné l'importance d'exploiter les arts visuels, en particulier la photographie, dans la préservation du patrimoine et la promotion du secteur touristique.

La matinée était marquée par un panel sur les projets et programmes visant à préserver et valoriser du patrimoine du CMAM dont le projet de la plateforme Vénus. Animé par la Directrice générale du CMAM, ce panel était organisé avec la participation de deux experts au Palais Ennejma Ezzahra.

La plateforme Vénus est un projet innovant fruit d'une collaboration entre experts en technologie et en conservation du patrimoine. L'objectif est de transformer l'expérience des visiteurs grâce à la digitalisation complète des collections du palais et de ses espaces en tenant compte de l'accessibilité des personnes non voyantes ou mal voyantes.

Dossier de candidature de Sidi Bou Said à l'Unesco

Une séance spéciale a été consacrée à la présentation du dossier de la candidature de Sidi Bou Saïd en vue de son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ainsi que la présentation des biens et éléments du patrimoine national inscrits au patrimoine mondial.

Le rôle de l'Institut national du patrimoine (INP) et l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) dans la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, était au coeur des interventions.

A cet égard, l'équipe en charge de ce dossier oeuvre à finaliser le dossier technique et les appellations, en conformité avec le texte de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée en 2003.

La représentante de l'AMVPCC, Thoraya Amri a notamment évoqué souligné la différence entre les dossiers d'inscription nationaux et les dossiers de candidatures avec d'autres.

Notons que le patrimoine culturel immatériel comprend les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs, les connaissances, les pratiques et compétences relatives à la nature, à l'univers et à l'artisanat.

Le dossier "Village de Sidi Bou Saïd Hub d'inspiration Culturelle et spirituelle en Méditerranée" fait l'objet d' une évaluation couvrant tous les aspects se rapportant au patrimoine architectural et technique du bien à inscrire.

Les dossiers du patrimoine, matériel et immatériel, sont habituellement déposés auprès du Comité du patrimoine mondial qui établit chaque année la liste des nouveaux sites inscrits au patrimoine mondial. Ils sont déposés par une délégation officielle composée de représentants du ministère des Affaires Culturelles et des institutions en charge du patrimoine, à savoir l'Institut national du patrimoine et l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, en plus d'un représentant de la société civile. La délégation est conduite par le Représentant Permanent de la Tunisie auprès de l'UNESCO, à Paris.

Sites et biens tunisiens inscrits au patrimoine mondial

Aujourd'hui, la Tunisie compte neuf sites classés au patrimoine mondial dont 8 sites culturels et un site naturel, à savoir le Parc National d'Ichkeul (1980), le dernier grand lac d'eau douce d'une chaîne qui s'étendait autrefois le long de l'Afrique du Nord.

La Médina de Tunis, le Site de Carthage et l'Amphithéâtre d'EL Jem (1979), le Site de Kerkouane (1986), la Médina de Sousse et la Médina de Kairouan (1988), le Site de Dougga (1997) et l'Ile de Djerba (2023) sont les sites culturels classés.

Le pays compte également 9 éléments inscrits au patrimoine culturel immatériel : "Le henné : rituels, esthétique et pratiques sociales" et "Les arts du spectacle chez les Twāyef de Ghbonten" (2024), Les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre) (2023), La harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales (2022), la calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques (2021), La pêche à la charfiya aux îles Kerkennah (2020), Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous (2020), les connaissances associées au palmier dattier (2019) et les savoir-faire de la poterie de Sejnane (2018).

Samedi à Sidi Bou Saïd : des ateliers d'art ouverts au public

Le 5ème Forum International de l'Art se poursuivra, samedi, avec une programmation assez variée dont des ateliers d'arts ouverts au public qui auront lieu au Port de Sidi Bou Said. Les visiteurs auront l'occasion de s'initier à différentes formes d'art dont la photographie, l'argile, la peinture, la calligraphie arabe, la fabrication de marionnettes théâtrales aussi bien que le recyclage.

Une programmation culturelle est prévue, dimanche et lundi, à la maison des jeunes Sidi Bou Saïd et au siège de la fondation Kamel Lazaar aux Berges Lac. A cette occasion, un hommage sera notamment rendu aux jeunes ayant contribué à l'organisation du Forum.